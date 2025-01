Hatayı düzeltemedi!

SARI-KIRMIZILILARIN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ



OSİMHEN: HER ZAMAN HAZIRIM

HATAY ağlarını sarsan Osimhen, ilk yarıda oynanan futbollarını eleştirdi. Nijeryalı oyuncu, ikinci devreye daha iyi başladıklarının altını çizerken şöyle devam etti: "İlk devrede şiddet eksiği vardı, rakibin oynamasına izin verdik. İkinci yarı hocamızın konuşması ile birlikte şiddeti artırdık. Fırsatları kaçırdık, hatalardan ders alıp daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu kulübe odaklandım ve hedeflerimize ilerliyoruz. Bu bizim işimiz ve fikstürün yoğunluğu önemli değil. Hepimiz her zaman hazırız. Ben her zaman hazırım ve oynamak istiyorum."



EL İSYANI ÇIKTI!

VAR hakemi olarak Belçikalı Jan Boterberg görev alarak yeni uygulamanın ilk adımını da attı. 32. dakikada Yunus'un vuruşunda top Kilama'nın eline gelirken Cihan Aydın devam kararı verdi. G.Saraylı oyuncuların itirazları sürerken VAR'dan da uyarı gelmediğini işaret etti. Sosyal medyada ise bu pozisyona isyan büyüdü. 78'de Barış Alper'in iptal edilen golünde ise ayak ucu ofsayt çizgisine takıldı.



EN ÇOK PENALTI ASLAN'DAN

HATAY karşısında ikinci yarıda penaltı kazanan Aslan, Osimhen ile ağları bulup maça dengeyi getirdi. G.Saray, bu sezon toplamda 6 kez penaltıdan gol bulurken bu alanda zirvede yer aldı. Hatay ise 6 defa ile en çok penaltı golü yiyen takım oldu.

DEPLASMANDAKİ ZAFER SERİSİ BİTTİ!

G.SARAY toplamda 17 maçlık deplasman galibiyet serisi dün sona erdi. En son 11 Ocak 2024'te Sivas'la 1-1 berabere kalan Aslan ardından tüm maçları kazanmıştı. Avrupa'daki seri de bitti... 10 büyük ligde yapılan değerlendirmede deplasmanda puan kaybetmeden bu haftaya kadar gelen Okan Buruk'un talebeleri, 8'de 8 ile geldiği Mersin'de noktayı koydu.