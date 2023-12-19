Kiralık hesap şaştı

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan futbolcular, lig maçları başladıktan sonra kiralık olarak ayrıldı. Nicolo Zaniolo'ya 22.5 milyon Euro, Yunus Akgün'e 9 milyon Euro, Berkan Kutlu'ya 5 milyon Euro satın alma opsiyonları koyuldu.Yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı takımın kiralık giden yıldızları da Emin Bayram ve Leo Dubois dışında beklenen patlamayı yapamadı.Zaniolo ve Yunus henüz İngiltere'de iz bırakamadı. Yusuf Demir ve Cicaldau yine hayal kırıklığı yaşadı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro'luk ücretinin büyük bölümünü G.Saray'ın ödediği Leo Dubois ise Başakşehir'de düzenli oynuyor.