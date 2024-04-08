İcardi attı F.Bahçe çekildi

TFF Süper Kupa, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finale sahne oldu. U19 takımı ile maçtan kısa süre önce kente gelen F.Bahçe, sahaya da 11 kişi olarak U19 oyuncuları ile çıktı.Sarıkırmızılılar, 1. dakikada Barış Alper'in asistinde Mauro İcardi'nin golü ile öne geçerken F.Bahçe ise bu golün ardından sahadan çekilme hamlesini yaptı.G.Saraylı oyuncular kupa kutlaması yaparken hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.sahadan çekilmesinin ardından G.Saraylı oyuncular önce kupa zaferlerini saha ortasında kutladılar. Sonrasında Muslera ve İcardi önderliğinde tribünlere giden sarı-kırmızılılar, ardından ise yedeklerin de katılımı ile çift kale idman maçı yaptılar.Gol tescil edilecekMaçın daha ilk dakikasında Barış Alper'in asisti ile ağları bulan Mauro İcardi, G.Saray kariyerindeki 56. maçında 46. Resmi golünü kaydetti.G.Saraylı oyuncular maç öncesinde ısınmaya özel tişörtlerle çıktı. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı tişörtler giydiler. F.Bahçe'nin ise ısınmada Atatürk ve 100. yıla özel bir tişörtle çıkmadığı görüldü.MAÇIN başlama düdüğünün ardından F.Bahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, 4. hakem Burak Şeker'in yanına giderekdedi. Sonrasında ise oyun ancak İcardi gol atınca durdu ve F.Bahçeli oyuncular soyunma odasının yolunu tuttu.Karşılaşmayı izlemek için protokol tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yöneticileri ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek yan yana oturdu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise protokolde oturmadı ve yönetimi ile birlikte farklı bir noktada kaldı. F.Bahçe'nin sahadan çekilmesi sonrasında sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü de Koç'a tepki gösterdi.hakemi Volkan Bayarslan, F.Bahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından sarı-lacivertli idarecilerle görüştü. 46 yaşındaki hakem, takımın geri dönmeyeceği bilgisini alınca mücadeleyi tatil etti. Böylece Bayarslan, ilk kez yöneteceği G.Saray-F.Bahçe derbisinde 90 dakikayı tamamlayamadı.oyuncuların sahadan çekilmesi sonrasında gözler de TFF'nin alacağı karara çevrildi.Ayrıca takımı sahadan çeken yönetici Ahmet Ketenci'ye de men cezası gelmesi ihtimali bulunuyor. Federasyon bu yaptırımların dışında gelir kayıpları ve yapılan masraflar için de tazminat isteyebilir.