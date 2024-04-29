İcardi için Wanda’ya sürprizler yaptık

Mauro'nun buraya gelişi kısmet… O zaman Wanda ile konuştum, bir kere zaten hiç olmayacak bir şey yapıyoruz… Adam 8 milyon Euro net maaş alıyor, böyle şansımız yok. Diyoruz ki maaşının %90'ını ödetelim PSG'ye, onlar dadiyordu. Oyuncunun Galatasaray'ı istemesi lazım ki %30- 40-50'sini biz ödeyelime gelsin.Wanda'yı davet ettik, her şeyiyle ilgilendik. Bunu birçok transferde de yapıyoruz."Çok duygusalım. Çabuk ağlarım. Muslera konuşurken ağlamadım, gözlerim doldu. Muslera bir şeyler konuşuyor ama sürekli gözü doluyor. Ona bakınca gözünün dolduğunu görüyorum, bir de sesi titredi…"