İcardi için Wanda’ya sürprizler yaptık

"
Mauro'nun buraya gelişi kısmet… O zaman Wanda ile konuştum, bir kere zaten hiç olmayacak bir şey yapıyoruz… Adam 8 milyon Euro net maaş alıyor, böyle şansımız yok. Diyoruz ki maaşının %90'ını ödetelim PSG'ye, onlar da "Tabii tabii"
diyordu. Oyuncunun Galatasaray'ı istemesi lazım ki %30- 40-50'sini biz ödeyelime gelsin. Oyuncudan önce Wanda ile görüşüyorduk; o zaman konuşamıyorduk, yani Wanda onun üzerinden konuşmamızı istiyordu.
Wanda'yı davet ettik, her şeyiyle ilgilendik. Bunu birçok transferde de yapıyoruz. Kişisel zevklerini öğreniyoruz, sürprizler yapıyoruz çünkü değer görmek, vermek, şöyle bir şeydir, bu iş değer ilişkisidir."
BEN ÇABUK AĞLARIM
"Çok duygusalım. Çabuk ağlarım. Muslera konuşurken ağlamadım, gözlerim doldu. Muslera bir şeyler konuşuyor ama sürekli gözü doluyor. Ona bakınca gözünün dolduğunu görüyorum, bir de sesi titredi…"