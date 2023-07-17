‘İcardi ilk ön eleme maçına yetişemeyecek’

G.SarayTeknik Direktörü Okan Buruk, Mauro İcardi ile ilgili soruları yanıtladı. Oyuncu ve kulübü PSG ile belli bir yere gelindiğini ama ailevi bir durumun olduğunu vurgulayan 49 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda belli olmayan bir süreç var önümüzde. Gelecek demiyorum ama birkaç gün içinde netleşebilir. Sonuçta aile her şeyin üzerinde.Ancak net bir süre vermek doğru olmaz. İlk ön eleme maçına yetişemeyecek gibi görünüyor." Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya)-Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk müsabaka 25-26 Temmuz, ikincisi ise 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.taraftarının gözbebeği Mauro İcardi, sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. İnstagram hesabından sağlık sorunları olduğu iddia edilen eşi Wanda Nara ile fotoğrafını paylaşan Arjantinli futbolcu, kalp ve Aslan emojilerini ekledi. Bu görsel, İcardi'nin dönmek için gün saydığı şeklinde yorumlandı. Ayrıca G.Saraylı futbolseverler, İcardi'nin paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.