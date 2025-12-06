İşte tartışılan pozisyonlar!

66. DAKİKA

Karşılaşmanın 66. dakikasında ceza alanı içinde Samsunsporlu Makoumbou, Kazımcan'ın ayağına müdahale etti. Sarıkırmızılı oyuncular penaltı beklerken hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi. Pozisyon için VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

90+7. DAKİKA

Maçın uzatmalarında Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahası içinde top Kazımcan Karataş'ın eline çarptı. Samsunsporlu oyuncular penaltı itirazında bulundu. VAR'dan gelen inceleme sonucunda hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi ve sonrasında maç sona erdi.