Kerem Demirbay Samsun’u düşünüyor

Başkanı Yüksel Yıldırım'ın gelecek sezon için Kerem Demirbay'ı kadrolarında görmeyi çok istediklerini açıklamasının ardından gözler oyuncunun üstüne çevrildi. Galatasaray'da son dönemde forma bulmakta zorlanan ve rotasyonda geriye düşen tecrübeli orta sahanın, Karadeniz ekibinden gelen bu talebi düşündüğü öğrenildi.Şayet tecrübeli oyuncu, Samsunspor'a gitmeyi isterse sarı-kırmızılı kulübün yaz döneminde bu transfere izin vereceği öğrenildi.