Kerem’den şok açıklama

BU sezon her hareketi olay olan Kerem Aktürkoğlu yayınladığı mesajla artık kaptan olmadığını duyurdu. Futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu ünvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. G.Saray'a geldiğim 2020 yılından bu yana yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, G.Saray için her yere gideceğim." dedi. Young Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlık bandını İcardi takmıştı. Kerem'in açıklaması sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bir kısım taraftar bunu yönetime bir rest olarak değerlendirdi.