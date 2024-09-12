Kıran kırana Zalewski!

Galatasaray'da günlerdir transferin 1 numaralı gündemi Nicola Zalewski... Polonyalı,Salı günü özel uçak kaldırıp İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray cephesi, iki gündür İtalyan ekibiyle kıran kırana pazarlılar yaptı. 15 milyon Euro ile masaya oturan Roma, 12 milyon Euro'ya indi. 9 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı transfer komitesi,Teknik direktör Okan Buruk'un,Başkan Dursun Özbek, İbrahim Hatipoğlu-Cenk Ergün ikilisine transferi bitirmeleri konusunda tam yetki verdi.SARI-KIRMIZI kulüp, 3. Lig ekiplerinden Bulvarspor'dantransfer etti. Kanatlarda oynayabilen 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın U19 takımında görev alacak. Futbolcu için TFF'ye lisans bildirimi yapıldı.