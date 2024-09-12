Kıran kırana Zalewski!

Galatasaray'da günlerdir transferin 1 numaralı gündemi Nicola Zalewski... Polonyalı, Roma ile 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayıp, sarı-kırmızılıların 2.2 milyon Euro'yu bulan teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.
Salı günü özel uçak kaldırıp İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray cephesi, iki gündür İtalyan ekibiyle kıran kırana pazarlılar yaptı. 15 milyon Euro ile masaya oturan Roma, 12 milyon Euro'ya indi. 9 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı transfer komitesi, Zalewski ile birlikte İstanbul'a dönmeyi ve yarın bitecek transfer dönemi öncesi oyuncuyu açıklamayı hedefliyor.
HATİPOĞLU VE ERGÜN'E TAM YETKİ
Teknik direktör Okan Buruk'un, sol bek, sol kanat ve sağ kanatta oynayabildiği için kendisine birçok sistemi deneme konforu sunacak Zalewski'nin mutlaka alınmasını istemesi, yönetimin de işi sıkı tutmasına neden oldu.
Başkan Dursun Özbek, İbrahim Hatipoğlu-Cenk Ergün ikilisine transferi bitirmeleri konusunda tam yetki verdi.
BULVARSPOR'DAN GALATASARAY'A
SARI-KIRMIZI kulüp, 3. Lig ekiplerinden Bulvarspor'dan Ali Efe Çördek'i
transfer etti. Kanatlarda oynayabilen 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın U19 takımında görev alacak. Futbolcu için TFF'ye lisans bildirimi yapıldı.