Komşu Baran’ı kapıyor

Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy'deBaran Aksaka'nınBulgar kökenli çoğu çocuğa verilen Özgür ismini Baran da taşıyor. Özgür Baran Aksaka, annesi sayesinde Bulgaristan vatandaşlığına da sahip. Galatasaray A Takımı'nda süre almaya başlayan genç yıldız adayı, sergilediği performansla Bulgar yetkililerini harekete geçirdi.Baran Aksaka'yabu flaş gelişme sonrasında TürkiyeU21 Milli Takımı'ndan davet gelipgelmeyeceği merak konusu. GalatasarayTeknik Direktörü Okan Buruk'un hazırlıkmaçlarında oynattığı futbolcu,yaptığı asist ve attığıpaslarla dikkat çekmişti. Anadolu'danda birçok kulübün kiralamakistediği genç orta saha için8 yaşından bu yana Galatasaray altyapısında olan Baran Aksaka, bu sezon 7'si U19 Süper Lig, 4'ü UEFA Gençlik Ligi, 4'ü Rezerv Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıktı. 1305 dakika sahada kalan 19 yaşındaki orta saha 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Baran'ın, sarı-kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi var.