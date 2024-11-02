Korku bitti rüya başladı!

Napoli'den sürpriz şekilde kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'a beklenenden çok daha kısa sürede uyum sağladı.Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attığı Kasımpaşa maçından sonra Florya'daki çalışanlara hediyeler dağıtan Nijeryalı star, kariyer planlamasındaMenajerine ocak ayında gelecek olası tekliflerle ilgilenmediğini söyleyen Osimhen, ara transfer dönemindeki durumunu merak eden takım arkadaşlarına dadedi. Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan devlerin listesinde olan tecrübeli oyuncu, ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacak.Başarılı futbolcuya yönelik planlama, taraftarda heyecan yarattı.G.SARAY'A yaklaşık 450 milyon TL maliyeti olan Kemerburgaz'daki tesislerde iki futbol sahası tamamen hazır hale getirildi. A Takım'ın antrenmanlarını yapacağı bu iki sahanın zemini, Florya ve RAMS Park'tan iyi durumda. Sarıkırmızılı takımın ocak ayı içerisinde Kemerburgaz'a taşınması planlanıyor.