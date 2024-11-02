Korku bitti rüya başladı!

Napoli'den sürpriz şekilde kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'a beklenenden çok daha kısa sürede uyum sağladı. Golleri ve asistleriyle saha içinde farkını ortaya koyan 25 yaşındaki yıldız, saha dışında ise 40 yıllık Galatasaraylı gibi hareket ediyor.
Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attığı Kasımpaşa maçından sonra Florya'daki çalışanlara hediyeler dağıtan Nijeryalı star, kariyer planlamasında bu sezonu tamamen Galatasaray'a ayırdı.
'ŞU AN TEKLİFLERLE İLGİLENMİYORUM'
Menajerine ocak ayında gelecek olası tekliflerle ilgilenmediğini söyleyen Osimhen, ara transfer dönemindeki durumunu merak eden takım arkadaşlarına da ''Bu sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım''
dedi. Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan devlerin listesinde olan tecrübeli oyuncu, ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacak. Florya'nın satışından önemli gelir bekleyen yönetim, Osimhen'in bonservisini alma durumunu araştırmaya başladı.
Başarılı futbolcuya yönelik planlama, taraftarda heyecan yarattı.
EN IYI ZEMIN KEMERBURGAZ'DA
G.SARAY'A yaklaşık 450 milyon TL maliyeti olan Kemerburgaz'daki tesislerde iki futbol sahası tamamen hazır hale getirildi. A Takım'ın antrenmanlarını yapacağı bu iki sahanın zemini, Florya ve RAMS Park'tan iyi durumda. Sarıkırmızılı takımın ocak ayı içerisinde Kemerburgaz'a taşınması planlanıyor.