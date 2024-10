Kral geçmişi arıyor

1 SORU-4 CEVAP

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi Mauro İcardi, son dönemde performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Özellikle son iki maçta etkisiz kalan ve Alanya karşılaşması biter bitmez özel uçağa atlayıp ülkesine giden Arjantinli, gösterilen tepkiye sosyal medyada sarı-kırmızılı formayla attığı gollerin sayısını paylaşarak yanıt verdi.Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 16 şutunda 7 isabet bulan ve 6 gol atan İcardi, bu sezon aynı periyotta ise kaleyi 8 kez yoklarken 3 isabette ağları sadece 2 kez sarsabildi.Şutu da yarı yarıya düşen deneyimli isim, eski performansını aratırken rakiplerinin korkulu rüyası olan santrfor imajından da uzak kaldı.Aslan'ın forveti, bu sezon ligde 111 kez topla buluşmasına rağmen 2 gol attı. Tangocu, geçen dönem aynı süreç içerisinde 108 topta ağları 6 kez havalandırdı. Bu sezon topla daha fazla buluşmasına karşın amacına ulaşamadı.son iki sezonda kazanılan şampiyonlukların mimarlarından biri olan Mauro İcardi, çıktığı 83 maçta 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi.İcardi yapılan eleştirilere kızıp sosyal medyadan bir paylaşımla tepki gösterdi. Sizce Arjantinli haklı mı, yoksa performansı geriledi mi?Onlar G.Saraylı değiller!neler yaptığı ortada. Son iki şampiyonlukta önemli rol oynamış, ikinci senesinde de gol kralı olmuşSahte hesaplar, G.Saray maskesi giyip İcardi gibi bir fenomeni yıpratmaya çalışıyor. İcardi'nin son dönemdeki performansına baktığımız zaman oynadığı maç sayısı zaten yeterli değil. Ayrıca kenarlardan yeterince orta alamıyor ama farklı bir oyun karakteriyle kendini orta alana atıp arkadaşlarına pas servisinde bulunuyor. Galatasaray'da Sara gibi mükemmel orta yapan iki tane daha oyuncu olsa İcardi inanılmaz pozisyonlar bulur ve gollerini atar.Totalde bu iki oyuncu, 31 gole ve 19 asiste imza attı. İkinci sene İcardi sakat sakat oynamasına rağmen hem gol kralı oldu hem de 45 resmi maçta 30 gol atıp 11 asist yaptı. Okan hocanın İcardi ile görüşerek sosyal medyadan etkilenmemesini söylemesi gerekir. Üstelik Osimhen-İcardi ikilisi birlikte oynarlar. İcardi ceza alanı içinde önemli bir golcü, servis de yapabilecek bir tekniğe sahip.Böyle giderse üçüncü olurzaman birisi kendini ifade etmek için geçmişte yaptıklarını anlatmaya başlıyorsa veya bunlar konuşuluyorsa, orada işler iyi gitmiyor demektir. Hele hele futbolda…Çok önemli goller attı, gol kralı oldu, takımı iki şampiyonluk kazandı ama bunlar bitti, geçti. Galatasaray kulübü İcardi'ye 10 milyon Euro'yu attığı goller için mi veriyor, yoksa atacakları için mi? Okan Buruk, Rigas maçı sonrasında "Osimhen'in yokluğu bizi etkiledi" derken, sahadaki İcardi'ye mesaj yolluyor aslında. Biri şut atmadan, isabetli şutu olmadan iki maç geçti.İcardi bunu da dedirtmedi kimseye ki Okan hoca bile Osimhen'in altını çizdi. Eğer grubun içine tekrar girmez, sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse,Yapılan eleştiriler anlamsızİcardi'nin yeteneği ve kariyeri tartışılmaz. Oynadığı üst düzey lig ve takımlar herkesçe bilinmekte. Bir de Galatasaray'a geldikten sonra bu süreçte ne yaptıklarına bakmak gerekir. İstikrarlı bir yapısı var mı? 83 maç, 58 gol atan ve 22 asist yapan bir istikrardan söz ettiğimizi unutmamak lazım.Ancak gel gör ki şu an eleştirilerin anlaşılmaz bir şekilde odağında. Doğaldır ki her oyuncunun oynadığı sezonlarda iniş ve çıkış gösterdiği maçlar vardır. Ayrıca özel hayatında çalkantılı bir dönemden geçen İcardi'nin performansında yanındaki oyuncuların da katkılarını göz ardı etmemek gerekir.Sakatlıklarla boğuştuğu ve çıktığı her maçta takıma katkı yaptığı gerçeğini de düşünmek gerekmekte.Hedef G.Saray'ı yıkmak!şunu not düşeyim: Galatasaray'ın ligde 8 maçta attığı 24 golün sadece 4'ü İcardi- Osimhen ikilisine ait. İki star golcünün büyük mesaisi aslında bu milli aradan sonra başlayacak.Maç sonundaki tavırlarından da kendisinden memnun olmayan bir görüntü çizdi. Muslera ve Torreira ile ülkelerine gittiler. Geçmişte verilen aralarda futbolcular, Milano, Paris'e alışverişe gider ne taraftarın ne de medyanın bundan haberi olmazdı. Çünkü Instagram yoktu.İcardi, Serie A'da gol kralı olduğunda attığı gollerden daha fazlasını geçen sezon attı. İki yıllık katkısı da ortada. Garip olan şu; Okan Buruk da hata yapıyor ancak sosyal medyada garip bir şekilde 'Okan Buruk istifa' kampanyaları yapılıyor. Benzer bir yıpratma harekâtı da İcardi için var. Bu iki adam son iki sezonun önemli kahramanları. Galatasaray'ı yıkmak istiyorsanız bu ikisinden kurtulmalısınız fikrini kim cebinde taşıyorsa, İcardi'nin tepkisi de işte bunlaradır.