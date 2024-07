Lucas Torreira’dan rakibine büyük övgü: Keşke Fred G.Saray’da olsaydı

Türkiye'ye gelmek için ilk fırsat çıktığında Nando her gün beni arıyordu. Ben telefonları açmıyordum. Gelmek istememiştim ama şimdi bu ülkede mutluyum, görülecek inanılmaz yerler varBitmek bilmeyen enerjisiyle iki sezondur Galatasaray orta sahasını taşıyan Lucas Torreira, Avusturya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu.sene kazandığımız şampiyonluğun farklı bir tadı vardı çünkü bunu son maçta kazandık.fakat futbol böyledir. Fenerbahçe de büyük bir takım. Saygıyı eksik etmemek lazım.içinde önemli bir oyuncu olduğuma inanıyorum. İnsanların bana sevgiyle yaklaşıyor olması mutlu ediyor. Hep ilk 11'de olmak istiyorum. 6-8-10 oynarım, o önemli değil.Fred, Süper Lig'de en iyi oyunculardan biri.Ama yine de aynı ligi paylaşmak, oynuyorken görmek büyük keyif. Bizim takımda olsaydı çok güzel olurdu.gelmek için ilk fırsat çıktığı zamandan beri Nando (Muslera) neredeyse her gün beni arıyordu.Nando aradığı zaman telefonları açmıyordumİlk hafta zordu. Fakat iki sene geçti ve kesinlikle söylemem gerekiyor ki bu ülkeye aşık oldum. Bunları insanların hoşuna gitsin diye söylemiyorum. Gelsinler ve Türkiye'yi tanısınlar. Çünkü inanılmaz yerler var.içinde zaman kazanmak önemli.Oyun içinde bazı durumlar var ve zeki olmak gerekiyor. Tabii ki bütün zamanı yerde geçirmek değil amacım.Bazı insanların hoşuna gitmiyorsa da kusura bakmayın, ben sadece Galatasaray formasıyla her şeyi kazanmak istiyorum ve elimden geleni yapıyorum.Galatasaray benim Avrupa'daki son takımım olacak.Onun dışında futbol dünyasında her şey mümkün.özel hayatıyla ilgili birçok şey söylenecektir. Ama günün sonunda o kendisi bu kararı verecektir. Ben arkadaşı olarak her zaman ona destek vermeye devam edeceğim.Kulüpte herkes onu sarmalayacaktır.Avusturya'da kampta olan G.Saray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'daki müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Cimbom, ikinci sınavında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Cimbom, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine aynı ülkeye gelecek.- Fernando Muslera: Kardeş- Victor Nelsson: Güç- Leo Dubois: Teknik- Davinson Sanchez: Patron- Abdülkerim Bardakcı: Kan- Derrick Köhn: Dans- Berkan Kutlu: İyi sol ayak- Kerem Demirbay: Güç- Sergio Oliveira: Teknik- Lucas Torreira: Atom karınca- Kaan Ayhan: Sabır- Dries Mertens: Mutluluk- Hakim Ziyech: Klas- Tete: Brezilya- Barış Alper Yılmaz: Hızlı- Kerem Aktürkoğlu: Harry Potter- Wilfried Zaha: Dribbling- Michy Batshuayi: Bir sonraki şampiyon- Mauro Icardi: Yıldız- Okan Buruk: Maestro- Galatasaray: Çok seviyorum Galatasaray, her zaman.