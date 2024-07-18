Lucas Torreira’dan rakibine büyük övgü: Keşke Fred G.Saray’da olsaydı

Türkiye'ye gelmek için ilk fırsat çıktığında Nando her gün beni arıyordu. Ben telefonları açmıyordum. Gelmek istememiştim ama şimdi bu ülkede mutluyum, görülecek inanılmaz yerler var
Bitmek bilmeyen enerjisiyle iki sezondur Galatasaray orta sahasını taşıyan Lucas Torreira, Avusturya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği her andan büyük keyif aldığını ve taraftarı çok sevdiğini söyleyen 28 yaşındaki Uruguaylı yıldız şöyle konuştu:
GEÇEN
sene kazandığımız şampiyonluğun farklı bir tadı vardı çünkü bunu son maçta kazandık. Maalesef evimizde Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçı kazanıp da kutlayamadık. Taraftarımız bunu istiyordu
fakat futbol böyledir. Fenerbahçe de büyük bir takım. Saygıyı eksik etmemek lazım.
HOCAM OKAN BURUK NE İSTERSE YAPARIM
TAKIM
içinde önemli bir oyuncu olduğuma inanıyorum. İnsanların bana sevgiyle yaklaşıyor olması mutlu ediyor. Hep ilk 11'de olmak istiyorum. 6-8-10 oynarım, o önemli değil. Takımım için oynuyorum ve hocam da benden ne isterse hazırım.
FENERBAHÇE'DE
Fred, Süper Lig'de en iyi oyunculardan biri. Büyük bir şans aslında Türkiye'de oynuyor olması. Maalesef rakip takımda.
Ama yine de aynı ligi paylaşmak, oynuyorken görmek büyük keyif. Bizim takımda olsaydı çok güzel olurdu.
TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUM HERKES GELİP GÖRMELİ
Türkiye'ye
gelmek için ilk fırsat çıktığı zamandan beri Nando (Muslera) neredeyse her gün beni arıyordu. Ben de Fiorentina'da iyi bir sezon geçirmiştim ve İtalya'dan ayrılmak istemiyordum.
Nando aradığı zaman telefonları açmıyordum. Gelmek istemiyordum. Çünkü ülkeyi tanımıyordum.
İlk hafta zordu. Fakat iki sene geçti ve kesinlikle söylemem gerekiyor ki bu ülkeye aşık oldum. Bunları insanların hoşuna gitsin diye söylemiyorum. Gelsinler ve Türkiye'yi tanısınlar. Çünkü inanılmaz yerler var.
KUSURA BAKMAYIN! GEREKENİ YAPARIM
OYUN
içinde zaman kazanmak önemli. Şoförüm Eray benim bir kardeşim, ağabeyim aslında. Her gün bana 'yerde kaldın' diyor.
Oyun içinde bazı durumlar var ve zeki olmak gerekiyor. Tabii ki bütün zamanı yerde geçirmek değil amacım. Ben mükemmel biri değilim, onu da anlamanız gerekiyor.
Bazı insanların hoşuna gitmiyorsa da kusura bakmayın, ben sadece Galatasaray formasıyla her şeyi kazanmak istiyorum ve elimden geleni yapıyorum.
MUHTEMELEN
Galatasaray benim Avrupa'daki son takımım olacak. Küçüklüğümden beri benim Boca forması giyme hayalim vardı.
Onun dışında futbol dünyasında her şey mümkün. Benim oraya gitme isteğim gerçekleşebilir. Her gün daha da yaklaşıyorum ona diyebilirim.
KÖTÜ GÜNLERİNDE İCARDİ'NİN YANINDAYIZ
Mauro'nun
özel hayatıyla ilgili birçok şey söylenecektir. Ama günün sonunda o kendisi bu kararı verecektir. Ben arkadaşı olarak her zaman ona destek vermeye devam edeceğim. Benim de kötü zamanlarım oldu ve İcardi hep yanımdaydı. Onun kötü geçirdiği anlarda da her zaman biz yanında olacağız.
Kulüpte herkes onu sarmalayacaktır.
ASLAN'IN RAKİBİ TRENCİN
Avusturya'da kampta olan G.Saray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'daki müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Cimbom, ikinci sınavında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Cimbom, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine aynı ülkeye gelecek.
TORREİRA'DAN BENZETMELER
- Fernando Muslera: Kardeş
- Victor Nelsson: Güç
- Leo Dubois: Teknik
- Davinson Sanchez: Patron
- Abdülkerim Bardakcı: Kan
- Derrick Köhn: Dans
- Berkan Kutlu: İyi sol ayak
- Kerem Demirbay: Güç
- Sergio Oliveira: Teknik
- Lucas Torreira: Atom karınca
- Kaan Ayhan: Sabır
- Dries Mertens: Mutluluk
- Hakim Ziyech: Klas
- Tete: Brezilya
- Barış Alper Yılmaz: Hızlı
- Kerem Aktürkoğlu: Harry Potter
- Wilfried Zaha: Dribbling
- Michy Batshuayi: Bir sonraki şampiyon
- Mauro Icardi: Yıldız
- Okan Buruk: Maestro
- Galatasaray: Çok seviyorum Galatasaray, her zaman.