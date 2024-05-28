Mert Hakan Yandaş Aslan’a doping oldu!

F.Bahçe derbisinin olay adamı Mert Hakan Yandaş, Konyaspor maçına G.Saray'ı motive etti! Sarıkırmızılı kulüp ve futbolculardan şampiyonluğun ardından Mert Hakan'a yönelik ironi içeren mesajlar geldi. G.Saray'ın sosyal medya hesabı, Mert Hakan'ın Sivasspor forması giydiği dönemde Galatasaray'ın Kadıköy'de seriyi bitirdiği derbi için attığıiletisini paylaştı. "Bu şarkı bizim burada böyle söylenir" diyerek İcardi ile özdeşleşen 'şarkısına kontra yapan Mert Hakan'a Kadıköy'de gollerde çalınanile cevap verildi. Berkan Kutlu, Mert Hakan'ın F.Bahçe takım otobüsünde çaldırdığı 'Şinanay' tezahüratını Florya'da taraftara yaptırdı.