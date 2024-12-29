MHK’nin yeni yapısını anlayamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde belli olan MHK'nin yeni hakemlik sisteminin kendisi için soru işaretleri barındığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Gerçekten yapılabilecek bir şey mi? Soru işaretlerinin yine çok fazla olduğu bir şey konuşuluyor. Bu, dışarıya doğru anlatılmalı. MHK

Başkanı bir şeyler söyledi ama tam anlamadık. Kim yönetecek, kim karar verecek. Benim soru işaretlerim çok fazla" dedi. GÜNAY DA ÇOK IYI

Futbolda yaşın bir önemi olmadığını belirten Buruk, "Muslera (38 yaş) ve Mertens (37 yaş) yaşlı değiller. İkisinin de içi genç. Onlara G.Saray'ın kapıları açıktır. Kalecide yaşa bakmıyorum" derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli Türk kaleciler var. Mert de Uğurcan da oynadığında iyiler. Buna Berke de eklenebilir. Günay'ı çok beğeniyoruz. Bizim çok iyi bir yerli kalecimiz var aslında."

POGBA BİZE GELDİ AMA...

"POGBA ismi daha önce de gelmişti bize. Mart'a kadar oynama yasağı var zaten. Şu anda öyle bir planımız yok. Bu sezon için söylüyorum. Mart'ta oynayabilecek futbolcunun bu sezon için kadromuzda olmasına dahil bir şeyimiz yok."