Mourinho’ya cevap: Biz de favoriyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli eksikleri olmasına rağmen kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kanatlarda oynayacak çok az oyuncumuz kaldı. Barış sakat, Sallai Avrupa'da yok. Forvette Batshuayi kaldı. Planlarımız belli, Yerimizi sağlama almak istiyoruz" dedi. Buruk, F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun, A.Bilbao maçından önce kupanın favorileri arasında M.United, Bilbao ve Tottenham olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine, "Şu anda ilk 5'in içindeyiz. Özellikle Tottenham maçındaki oyun gücümüze, takım performansına bakınca ileriye doğru hayaller kuruyoruz. 6-7 sakatımız var, tam kadro olduğumuzda daha iyi olacağız. Eleme turlarında maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir. Finali hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.ocası Okan Buruk'la birlikte basın toplantısına çıkan Kerem Demirbay ise şunları söyledi: "Her futbolcu oynamak ister. Mutlu muyum oynamadığım için? Kesinlikle hayır. Ancak G.Saray'da mutluyum ve kalmak istiyorum.Ondan dolayı hakemle aramız kötü geçti ve sarı kart gördüm.