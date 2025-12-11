Mühendislik hatası!

Galatasaray çeyrek final hayali kurduğu Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü zora soktu. US Gilloise'nin ardından Monaco'ya kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9 puanda kalırken 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı final havasına büründü. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı yenerek havaya giren G.Saray'ın hızını sakatlıklar kesti. Son iki ayda sırasıyla Singo, İlkay, Yunus Akgün, Osimhen, Lemina, Kaan, Berkan ve Jakobs takımı yalnız bıraktı. Kulübesi zayıflayan Aslan'da Uğurcan da Monaco deplasmanında sakatlandı ve çıktıktan hemen sonra yenilgiye sebep olan gol geldi.

MARİO LEMİNA'NIN YERİ DOLMADI

adro mühendisliğinde hata yapan teknik direktör Okan Buruk; sakatlıklara çare bulamazken, bu sürece cezalı oyuncular da eklenince istenmeyen sonuçlar art arda geldi. Kulübeden katkı alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Lemina'nın boşluğunu dolduramadı.