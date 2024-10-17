Müjdeyi verdi: Sezonu G.Saray’da bitireceğim

Sakatlığını atlatan Galatasaraylı Victor Osimhen, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Sarıkırmızılı ekibe gelmenin kendisi için ayrıcalık olduğunu belirten 25 yaşındaki golcü, "Drogba da burada oynadı. Benim kahramanlarımdan biri. Kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Napoli'de ben 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım. O sırada Okan Buruk ile konuştum.Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Buradan daha iyi bir yerde mutlu olamazdım. Amacım bu yılı burada tamamlamak. Takımda iyi golcüler var. Ben de onlardan biriyim. Ama kendimi kimsenin önüne koymam.dedi.