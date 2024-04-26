Muslera Uruguay’a veda etti!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera Uruguay Milli Takım'ından emekli olduğunu açıkladı. Uruguay'ın resmi hesabından yapılan duyuruda ise "Nando, adın 133 maç, 4 Dünya Kupası ve 2011 Copa America zaferinin ardından Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi. Teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı formayla sözleşme yenileyen 37 yaşındaki eldiven, Galatasaray'da 6'sı Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 16 kupa kazanarak Aslan'ın efsane isimleri arasına adını yazdırdı.