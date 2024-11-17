Napoli bin pişman

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, performansıyla doğru transfer olduğunu gösterirken İtalyan kulübü de adeta kafasını taşlara vuruyor.La Gazzetta dello Sport'un haberine göre;ifadeleri ile durumu özetledi.Osimhen'in G.Saray'da mutlu olduğunu söylemesiyle birlikte, devre arasında olası satışların önüne geçtiğini yazıldı.Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 9 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak göz doldurdu. Osimhen içinyorumları yapıldı.Mağazacılıktan 2.4 milyar TL gelir elde eden Galatasaray'da yeni sezon formaları için 1 milyon satış hedefi belirlendi. 4 ay sonunda 364 bin forma satışı gerçekleşti.