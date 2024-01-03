Önce sol bek sonra orta saha

ARA transferde sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan G.Saray yönetimi, bir yandan orta saha avına çıktı. Sezon başında kadroya katılan kiralık oyuncu Ndombele performansı ile hayal kırıklığı yaratırken, kulübü Tottenham ile görüşülerek bileti kesilmek isteniyor. G.Saray'ın bir diğer orta saha oyuncusu Oliveira ise yaşadığı sakatlık sonrasında geri plana düştü. Orta sahadaile devam etme kurgusu yapılırken, Portekizli oyuncunun göğüs kasında kopukluk olması rotayı da değiştirdi.sonrasında ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfere devam edebilir.