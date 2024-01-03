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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Önce sol bek sonra orta saha

Önce sol bek sonra orta saha
ARA transferde sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan G.Saray yönetimi, bir yandan orta saha avına çıktı. Sezon başında kadroya katılan kiralık oyuncu Ndombele performansı ile hayal kırıklığı yaratırken, kulübü Tottenham ile görüşülerek bileti kesilmek isteniyor. G.Saray'ın bir diğer orta saha oyuncusu Oliveira ise yaşadığı sakatlık sonrasında geri plana düştü. Orta sahada Kerem Demirbay-Oliveira ve Kaan ile devam etme kurgusu yapılırken, Portekizli oyuncunun göğüs kasında kopukluk olması rotayı da değiştirdi. Sol bek ve orta sahaya kesin transfer hedefleyen yönetim, sonrasında ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfere devam edebilir.

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Önce sol bek sonra orta saha
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