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Giriş Tarihi: 24.9.2024

Paok maçına tanıdık hakem

Paok maçına tanıdık hakem
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Yunan temsilcisi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Jose Luis Munuera 4. hakem, Carlos del Cerro Grande VAR, Guillermo Cuadro ise AVAR olarak görev alacak. Sarı-kırmızılılar, Hernandez'e yabancı değil. İspanyol hakem, 15 Şubat 2024'te Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ve 3-2 kazanılan play-off turu ilk maçını yönetmişti
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Paok maçına tanıdık hakem
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