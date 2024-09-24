Paok maçına tanıdık hakem

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Yunan temsilcisi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Jose Luis Munuera 4. hakem, Carlos del Cerro Grande VAR, Guillermo Cuadro ise AVAR olarak görev alacak. Sarı-kırmızılılar, Hernandez'e yabancı değil