Penaltı uzmanı Bakambu!

GALATASARAY'IN iki yıllık sözleşme yapmaya hazırlandığı Cedric Bakambu, skorer kimliği ile öne çıkıyor. İşte 32 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetin bazı özellikleri:Bursaspor formasını giydi. Şenol Güneş'in yönetiminde 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 2017-18'de BJ Guoan'ın yolunu tutarken 40 milyon Euro bonservis bedeli ile en yüksek transferini gerçekleştirdi.kariyerinin 9'unda çift haneli gol sayısına ulaştı.400 maçta 169 kez fileleri sarstı. Bunların 15'ini penaltıdan kaydetti. 2 kez de milli takımda beyaz noktanın başına geçti ve kullandığı 17 penaltının tamamını gole çevirdi. Ayrıca 41 asist yaptı.(18 gol), Bj Guoan (14) ve Bursaspor ile (8 - Türkiye Kupası) üç kez gol krallığı yaşadı.takımlarda sadece 1 kırmızı kart gördü.