Rakiple dalga geçti kulübünden ceza aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ın, deplasmanda Go Ahead Eagles'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada enteresan bir olay yaşandı. Hollanda ekibinin futbolcusu Victor Edvardsen, Alman takımının oyuncusu Angelo Stiller'in burnuyla dalga geçti. Tartışma sonrası hakem, her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Bu anın videosu sosyal medyada yayılırken Go Ahead Eagles, alkışlanacak bir harekete imza attı. Rakip oyuncuya istenmeyen, kırıcı bir söz söylediği gerekçesiyle Victor Edvardsen'e 500 bin Euro para cezası verildi. Hollanda futbolunun efsane ismi olan, bir dönem G.Saray'da da forma giyen Wesley Sneijder konuyla ilgili,diyerek tepkisini dile getirdi.