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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Şampiyon sahaya indi

Şampiyon sahaya indi

Galatasaray, 20 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Milli takımları ile sezonu geç kapatan oyunculara temmuz ayına kadar izin verilirken, çalışmalar altyapı ağırlıklı oyuncularla start aldı. İsmi İtalyan kulüpleriyle anılan ve özellikle Lazio'nun ısrarla istediği Torreira da ilk antrenmanda hazır bulundu. Kiralıklardan dönen Taylan, Oğulcan ve Emre Kılınç da çalışmada yer aldı.

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Şampiyon sahaya indi
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