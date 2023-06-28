Şampiyon sahaya indi

Galatasaray, 20 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Milli takımları ile sezonu geç kapatan oyunculara temmuz ayına kadar izin verilirken, çalışmalar altyapı ağırlıklı oyuncularla start aldı. İsmi İtalyankulüpleriyle anılan ve özellikle Lazio'nunısrarla istediği Torreira da ilk antrenmandahazır bulundu. Kiralıklardan dönen Taylan,Oğulcan ve Emre Kılınç da çalışmada yer aldı.