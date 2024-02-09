Solun panzeri!

Galatasaray, Bundesliga 2'de Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn'ü renklerine bağlarken oyuncunun istatistikleri de dikkat çekiyor. Bu sezon 21 maçın 20'sine 11'de çıkarak istikrarlı bir grafik çizen Gana asıllı Alman futbolcu, sol kanadı da mekik gibi işliyor. 25 yaşındaki yıldız, başarılı dribbling3. bölgede başarılı dribbling, rakip sahada sahipsiz top kazanmaofansta ikili mücadeleye girmeve kazanmakarnelerinde sol bekler içerisinde bu sezon Bundesliga 2'nin lideri oldu. Takım arkadaşlarına yarattığı 5 pozisyonla Alman ekibinin en iyisi unvanını alırken maç başınaüçüncü, isabetdeğerinde de ikinci geldi. İsabetli ortada iseyine ligin ilk 10'u arasına girdi.Gole, şuta ya da penaltıya neden olacak bir aksiyonda bulunmadı.Yalnızca geri kazanılan toplarda (4.4) daha faydalı oldu.Hannover Teknik Direktörü Stefan Leitl, Köhn'nün ayrılığı için kulüp yönetimini suçlayıp sert konuştu.diyen 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Derrick bunu yapmak istedi. Evet, gerçekten utanç verici. Bizim için utanç verici olduğunu üç kez tekrarladım ve tabii ki bizim için de utanç verici. Bu ayrılık bize ağır geldi."Derrick Köhn dün gece sarıkırmızılı formayı giyerken bu transferin maliyeti de açıkladı. Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin Euro (110 milyon TL) bonservis ücreti ödeyecek olan Cimbom,verecek. 25 yaşındaki oyuncu,2024- 25 sezonu için 450, 2025-26 sezonu için ise 500 bin Euro alacak. Köhn, 50 bin Euro da imza parasını cebine koyacak.Suat UMURHANbek kanayan bir yaradır G.Saray'da yılların çare olamadığı… Her sezonun başında 'şimdi bulduk işte' denilerek yapılan hamleler daha aralık ayına gelmeden hüsranla sona erer tıpkı bu sezon Angelino örneğinde olduğu gibi… Derrick Köhn ile birlikte yeni bir serüven başlıyor…sol bek tarifinin tam da 12'den vurulmuş hali G.Saray'ın oyun sisteminde. Topsuz koşularda rakiplerine tur bindirecek kadar hızlı..yapılan ataklarda önündekendi alanını boşaltmaktan kaçmayan, hızını avantaja çevirip rakibin tüm dengesini altüst eder.türlü asist katkısı alınamayan, ortalarını Icardi ile buluşturamayan Angelino sonrasında;koridorun özellikle rakip yarı sahasını daha çok kullanan, zaman zaman da sol iç oyuncusuna dönüşebilen,, önünde oynayacakiki ismin de duvar pası alternatifini artıracaktır.için aldığı övgüleri savunmada bir hayli geride bırakabilir.savunmasında ve birebirlerde ilk hamle yeteneği kısıtlı.sever olarak yaptığı çıkışların ardından geride geniş boşluklar oluşabiliyor.