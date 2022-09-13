Son dakika Galatasaray haberi: Yusuf Demir talimata takıldı! Fatih Terim değiştirmişti...

Yeni transferlerden Yusuf Demir ilk maçında kalitesinden sinyaller verirken yabancı statüsünde olmasının tartışmaları ise sürüyor.
Viyana doğumlu 19 yaşındaki oyuncu, U15 kategorisinden itibaren Avusturya formasını giyerken 4 defa da A milli oldu.
TFF, 7 yıl önce çıkardığı talimata göre 2015-2016 sezonunu sınır olarak koyup oyuncuların bu tarih sonrasında milli takım tercihine göre de yerli-yabancı ayrımı yapıyor.
TERİM DEĞİŞTİRDİ!
Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde (2013-2017) çıkarılan 14 yabancı- 14 yerli kuralına göre 2015- 16 öncesinde Avusturya Milli Takımı'nı seçen Veli Kavlak yerli statüsünde sayılmıştı.
Yusuf, Avusturya formasını ise ilk kez 21 Mart 2021'de giydi.