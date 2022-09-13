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Giriş Tarihi: 13.9.2022 09:19 Son Güncelleme: 13.9.2022 09:22

Son dakika Galatasaray haberi: Yusuf Demir talimata takıldı! Fatih Terim değiştirmişti...

Son dakika Galatasaray haberi: Yusuf Demir talimata takıldı! Fatih Terim değiştirmişti...

Süper Lig'de yeni sezona güzel başlangıç yapan Galatasaray'da Yusuf Demir krizi büyümeye devam ediyor. TFF’nin kuralına göre 2015-16 sonrasında Avusturya’yı seçtiği için genç futbolcu ‘yabancı’ kabul ediliyor. İşte tüm detaylar...

Yeni transferlerden Yusuf Demir ilk maçında kalitesinden sinyaller verirken yabancı statüsünde olmasının tartışmaları ise sürüyor.

Viyana doğumlu 19 yaşındaki oyuncu, U15 kategorisinden itibaren Avusturya formasını giyerken 4 defa da A milli oldu.

FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor.

TFF, 7 yıl önce çıkardığı talimata göre 2015-2016 sezonunu sınır olarak koyup oyuncuların bu tarih sonrasında milli takım tercihine göre de yerli-yabancı ayrımı yapıyor.

TERİM DEĞİŞTİRDİ!

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde (2013-2017) çıkarılan 14 yabancı- 14 yerli kuralına göre 2015- 16 öncesinde Avusturya Milli Takımı'nı seçen Veli Kavlak yerli statüsünde sayılmıştı.

Yusuf, Avusturya formasını ise ilk kez 21 Mart 2021'de giydi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yusuf Demir talimata takıldı! Fatih Terim değiştirmişti...
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