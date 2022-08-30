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Giriş Tarihi: 30.8.2022 09:55

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed pişmanlığı! Taraftar isyan etti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed pişmanlığı! Taraftar isyan etti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan’ın, Nantes’a kiralık verdiği Mostafa, Toulouse maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.

Galatasaray, ligde gol yollarına çare ararken, Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed, hafta sonu oynanan Toulouse maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının 3-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Maçın ardından Mısırlı forvete övgüler yağdıran teknik direktör Kombouare, "Mostafa saha içinde bize çok fazla çözüm sunuyor ve çok hırslı bir oyuncu. Kale önünde çok yetenekli bir golcü ve çok iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ona daha fazla orta açmalıyız" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki oyuncu Fransız basınından da tam not alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Mostafa keşke G.Saray'da kalsaydı. Bu takımda Seferovic'ten daha faydalı olurdu" yorumlarını yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed pişmanlığı! Taraftar isyan etti...
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