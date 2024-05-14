Son dakikada kutlu olsun!

Geriye düştüğü Karagümrük'ü son dakika golüyle yenip F.Bahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan G.Saray, bitime 2 hafta kala 24. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.Bu şekilde rakiplerini tam 11 kez avlayan Galatasaray, hanesine 9 puan yazdırırken şampiyonluk yolunda rakiplerine büyüklüğünü hatırlattı.Galatasaray'da çoğunluk sağlanırsa 18, sağlanamazsa 25 Mayıs 2024'te yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulalarının rengi dün belli oldu. Renk seçimine Dursun Özbek'i temsilen Metin Öztürk, Süheyl Batum'u temsilen ise Rezan Epözdemir katıldı. Olağan Seçimli Genel Kurul'da Özbek kırmızı, Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.