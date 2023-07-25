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Giriş Tarihi: 25.7.2023

Takımıma güveniyorum

Takımıma güveniyorum
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris Vilnius maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ve avantajlı dönmek istediklerini belirten Buruk, "Oyuncularıma ve takımıma güveniyorum" diyerek mesajını verdi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Burada kazanmak, bize ikinci maç için avantaj verir. Çok dikkatli olacağız. Umarım ikinci maç için iyi bir skorla döneriz. Rakibimizin ligi devam ediyor ve zemin suni çim. Bu onlar için avantaj. Sentetik saha nedeniyle İstanbul'da böyle bir sahada idman yaptık. Transfer listelerimiz belli. Elemelere odaklandık. Ben sahaya bakıyorum."

KÜLTÜRÜMÜZDE AVRUPA VAR
Kerem Aktürkoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "G.Saray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Bu bizim kulüp kültürümüzde var. Rakibi iyi analiz ettik. Geçen sezon şampiyonduk, busezon Avrupa'da da başarı istiyoruz."

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