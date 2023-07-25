Takımıma güveniyorum

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris Vilnius maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ve avantajlı dönmek istediklerini belirten Buruk,diyerek mesajını verdi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Çok dikkatli olacağız. Umarım ikinci maç için iyi bir skorla döneriz. Rakibimizin ligi devam ediyor ve zemin suni çim.Transfer listelerimiz belli. Elemelere odaklandık. Ben sahaya bakıyorum."Kerem Aktürkoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "G.Saray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Bu bizim kulüp kültürümüzde var. Rakibi iyi analiz ettik.