Tangolar buruk kaldı!

Kasımpaşa maçında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan G.Saray, Süper Lig'in ardından Avrupa Ligi'ndeki ilk puan kaybını da 2-0 öne geçtiği RFS deplasmanında yaptı.teknik direktör Okan Buruk tartışılmaya başlandı, takımın süperstarı İcardi de eleştirilerden nasibini aldı.Yıldızlarla dolu kadroyu idare etmekte zorlanan Okan Buruk, sezon başından beri kolay gol yiyen savunmaya çözüm bulamıyor. Buruk'un oyuna kenardan müdahaleleri yetersiz kalıyor ve taraftarlar da üst üste iki sene şampiyon olmuş hocasına sosyal medyada tepki gösteriyor.İcardi'nin bu performansıyla yedek kalması gerektiği dile getiriliyor. Osimhen'in dönüşünün ardından Arjantinli yıldızın ilk 11'de devam edip etmeyeceği merak konusu.ÖNCE Kasımpaşa, ardından da Rigas maçında yenen 5 gol, savunmadaki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi… Bu sezon 12 resmi maçın 11'inde kalesini kapatamayan Cimbom, sadece Rize karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-kırmızılılar ligdeki 7 maçın altısında en az bir gol yerken Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Avrupa Ligi'ndeki 5 mücadelede 12 gol gördü.G.Saray, 3-0'dan 3-3 olan Kasımpaşa ve "Köy takımı" diye tabir edilen Rigas'a 2-0'dan 2-2'ye gelen maçlarla puanlar kaybetti. Bu sonuçlar Okan Buruk'un koltuğunu sallar mı?Yönetim, Buruk'la görüşmelive Rigas maçlarında güçlü skorlarla öne geçip sonra da rakibe yakalanmak Galatasaray'a yakışmadı.Yönetim, hocayla bir görüşme yapıp sorunu varsa çözme yoluna gitmeli. İki yıl şampiyon olmuş hocayı iki beraberlikle değiştirmek sağlıklı bir davranış olmaz. Milli maç arası Okan Hoca'yı da kendine getirecektir. Yönetimin de hocayı gönderme planlarının olmadığını biliyorum.Eğer 3-0 ve 2-0 öne geçen takım bu kadar kolay gol yiyorsa oyuncular da bir an önce şapkalarını önüne koymalıdırlar.Maliyetli kadronun laubaliliğiderbiyi ve PAOK maçını kazanmak denizi geçmekse, Galatasaray son iki maçta çayda boğuldu. Bunun elbette birinci sorumlusu Okan Buruk. Ama bu maliyetli kadronun 3-0 ve 2-0'ı koruyamaması da laubaliliğin belgesi.G.Saray taraftarının teknik direktörüne inancı kalmadıya 1-2 maç var. İnsan yönetiminde zayıf bir tarafı var Okan Buruk'un. İzin gününde Paris'e giden İcardi, oynamayınca surat asan Batshuayi, hakkı yenen Berkan ve nefes almasına müsaade edilmeden her maç sahaya sürülen Barış Alper Yılmaz.Alanya maçı kazanılmazsa milli arada büyük fırtınaların kopacağı kesin. G.Saray başkanının tek derdi mali kongrede ibra olmak ve Florya'yı satmak. Kulübü çok uzun zamandır Beton A.Ş'ye çevirenlerin işin sportif tarafında ne olduğuyla ilgilenmedikleri ortada.Eleştirilecek bir durumKasımpaşa karşısında 3 farklı skor avantajını koruyamadı. Genelde futbolda bu tip sürprizlerle her takım karşılaşabilir.Aslında Galatasaray'ın İsviçre Ligi'nde 11. sırada bulunan Young Boys'a Devler Ligi ön eleme turunda elenmesi de ayrı bir soru işareti. Young Boys şu anda Şampiyonlar Ligi'nde averaj takımı durumunda.