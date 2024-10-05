Tangolar buruk kaldı!

Kasımpaşa maçında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan G.Saray, Süper Lig'in ardından Avrupa Ligi'ndeki ilk puan kaybını da 2-0 öne geçtiği RFS deplasmanında yaptı. Lig ve Avrupa'da peş peşe gelen kötü sonuçların şokunu yaşayan sarı-kırmızılı camiada
teknik direktör Okan Buruk tartışılmaya başlandı, takımın süperstarı İcardi de eleştirilerden nasibini aldı.
OSİMHEN DÖNÜNCE NE OLACAK!
Yıldızlarla dolu kadroyu idare etmekte zorlanan Okan Buruk, sezon başından beri kolay gol yiyen savunmaya çözüm bulamıyor. Buruk'un oyuna kenardan müdahaleleri yetersiz kalıyor ve taraftarlar da üst üste iki sene şampiyon olmuş hocasına sosyal medyada tepki gösteriyor. RFS maçında topla sadece 26 kez buluşan ve sahanın en etkisiz ismi olan Mauro İcardi de kredisini tüketme noktasına geldi.
İcardi'nin bu performansıyla yedek kalması gerektiği dile getiriliyor. Osimhen'in dönüşünün ardından Arjantinli yıldızın ilk 11'de devam edip etmeyeceği merak konusu.
TAKIM SAVUNMASINDA ÇARESIZ KALDI!
ÖNCE Kasımpaşa, ardından da Rigas maçında yenen 5 gol, savunmadaki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi… Bu sezon 12 resmi maçın 11'inde kalesini kapatamayan Cimbom, sadece Rize karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-kırmızılılar ligdeki 7 maçın altısında en az bir gol yerken Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Avrupa Ligi'ndeki 5 mücadelede 12 gol gördü.
SORU:
G.Saray, 3-0'dan 3-3 olan Kasımpaşa ve "Köy takımı" diye tabir edilen Rigas'a 2-0'dan 2-2'ye gelen maçlarla puanlar kaybetti. Bu sonuçlar Okan Buruk'un koltuğunu sallar mı?
LEVENT TÜZEMEN
Yönetim, Buruk'la görüşmeli
Kasımpaşa
ve Rigas maçlarında güçlü skorlarla öne geçip sonra da rakibe yakalanmak Galatasaray'a yakışmadı. Okan Hoca'nın zihinsel olarak bir yorgunluğu var. Kendi sahada ama bakışları çok dalgın.
Yönetim, hocayla bir görüşme yapıp sorunu varsa çözme yoluna gitmeli. İki yıl şampiyon olmuş hocayı iki beraberlikle değiştirmek sağlıklı bir davranış olmaz. Milli maç arası Okan Hoca'yı da kendine getirecektir. Yönetimin de hocayı gönderme planlarının olmadığını biliyorum. Bunlar tamamen G.Saray'ı içeriden karıştırmak için çıkan dedikodular. Ancak sadece başarısızlığı Okan Buruk üzerinden okumayalım. Oyuncular da ciddiyete bürünmeliler.
Eğer 3-0 ve 2-0 öne geçen takım bu kadar kolay gol yiyorsa oyuncular da bir an önce şapkalarını önüne koymalıdırlar.
BÜLENT TİMURLENK
Maliyetli kadronun laubaliliği
Kadıköy'de
derbiyi ve PAOK maçını kazanmak denizi geçmekse, Galatasaray son iki maçta çayda boğuldu. Bunun elbette birinci sorumlusu Okan Buruk. Ama bu maliyetli kadronun 3-0 ve 2-0'ı koruyamaması da laubaliliğin belgesi. Buruk, bu sezon iletişimde garip bir portre çiziyor. Beğenmeyen R.Madrid'i, M.City'yi tutsundan alın teriyle kazandığı şampiyonluklara laf eden Acun Ilıcalı'yla hâlâ dostuz demeye kadar.
G.Saray taraftarının teknik direktörüne inancı kalmadıya 1-2 maç var. İnsan yönetiminde zayıf bir tarafı var Okan Buruk'un. İzin gününde Paris'e giden İcardi, oynamayınca surat asan Batshuayi, hakkı yenen Berkan ve nefes almasına müsaade edilmeden her maç sahaya sürülen Barış Alper Yılmaz. Bu arada İbrahim Hatipoğlu da kartlarını açık oynamalı. Kapalı kapılar ardında destek vermediği hocasına karşı net olmalı.
Alanya maçı kazanılmazsa milli arada büyük fırtınaların kopacağı kesin. G.Saray başkanının tek derdi mali kongrede ibra olmak ve Florya'yı satmak. Kulübü çok uzun zamandır Beton A.Ş'ye çevirenlerin işin sportif tarafında ne olduğuyla ilgilenmedikleri ortada.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Eleştirilecek bir durum
Galatasaray,
Kasımpaşa karşısında 3 farklı skor avantajını koruyamadı. Genelde futbolda bu tip sürprizlerle her takım karşılaşabilir. Ama bu müsabakanın üstüne Rigas gibi zayıf bir takım karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelmek gerçekten eleştirilecek bir durum.
Aslında Galatasaray'ın İsviçre Ligi'nde 11. sırada bulunan Young Boys'a Devler Ligi ön eleme turunda elenmesi de ayrı bir soru işareti. Young Boys şu anda Şampiyonlar Ligi'nde averaj takımı durumunda. Aslında olaya ben daha geniş açıdan bakmak istiyorum. En vasat veya vasat altı Avrupa takımlarının tümünün fizik kondisyonları bizim takımlarımızın üstünde. Bence bu konu ciddi biçimde masaya yatırılmalı.