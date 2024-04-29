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Giriş Tarihi: 29.4.2024

Tek rakibi kendisi

UĞUR ÇEM
Tek rakibi kendisi

37’lik kaptan; maç başına yediği gol (0.6), kurtarış yüzdesi (%81.4), topa başarılı çıkma (1.1), tehlike engelleme (1.1), kalesini gole kapama (17) değerlerinde 5 sezonun zirvesinde

Adım adım 24. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera (37) yıllara meydan okuyor. İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Uruguaylı; maç başına yediği gol, kurtarış yüzdesi, topa başarılı çıkma, tehlike engelleme ve kalesini gole kapama karnelerinde son 5 yılının zirvesini gördü.

AVRUPA'NIN EN İYİ İKİNCİ ELDİVENİ
Süper Ligde 33 karşılaşmada maç başına 0.6 gol yeme ortalaması tutturan Muslera, kalesine isabet eden şutların %81.4'ünü durdurmayı başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde Sommer (İnter) ile en yüksek 2. kurtarış yüzdesine ulaşan 37 yaşındaki eldiven, sadece PSG'den Donnarumma'ya (%84.5) geçildi. Uruguaylı kaleci, bu sezon bir kez bile hatalı çıkış yapmazken topa başarılı çıkışta 1.1 ile zirveyi gördü. Kalesini 17 kez gole kapatarak kendisine ait rekoru geliştirirken, maç başına tehlike engelleme (1.1) karnesinde de pik yaptı.
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Tek rakibi kendisi
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