Tek rakibi kendisi

Adım adım 24. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera (37) yıllara meydan okuyor. İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Uruguaylı; maç başına yediği gol, kurtarış yüzdesi, topa başarılı çıkma, tehlike engelleme ve kalesini gole kapama karnelerinde son 5 yılının zirvesini gördü.Süper Ligde 33 karşılaşmada maç başınayeme ortalaması tutturan Muslera, kalesine isabet eden şutlarındurdurmayı başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde Sommer (İnter) ile en yüksek 2. kurtarış yüzdesine ulaşan 37 yaşındaki eldiven, sadece PSG'den Donnarumma'ya (%84.5) geçildi. Uruguaylı kaleci, bu sezon bir kez bile hatalı çıkış yapmazken topa başarılı çıkışta 1.1 ile zirveyi gördü.