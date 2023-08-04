Tete bitti bitiyor!

enerbahçe, sağ kanat transferi içinTatilini Bodrum'da geçiren 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajerinin dün İstanbul'a gelmesi transfer ateşini alevlendirdi.Fenerbahçe ise ilk teklifi olan 3 milyon Euro'yu 4'e çıkartarak ciddi bir adım attı.Geçen sezon ara transferde Leicester City'de kiralık forma giyen Tete, 13 lig maçında 737 dakika oynayıp 1 gol atmıştı.FENERBAHÇE'NIN anlaşmaya vardığı ancak Fransız kulübünü ikna edemediği transfer için Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan açıklama geldi. "Cengiz hâlâ bizimle. Bir transfer anlaşması olmak üzereydi fakat bazı nedenlerden dolayı henüz gerçekleşmedi. Hangi takımla anlaşabiliriz diye bakıyoruz. Bir takımla anlaşma yakın değil ama Cengiz için Türkiye'den teklifler var" dedi. Çoğul ifade kullanması son günlerde dillenen G.Saray iddialarını da doğrular gibiydi.