Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Tete bitti bitiyor!
Giriş Tarihi: 4.8.2023

Tete bitti bitiyor!

Samet YÜKSEL

23 yaşındaki sağ kanat, 6 milyon Euro olan maaş isteğini 5 milyona çekti. Pazarlığa 3’le başlayan sarı-lacivertliler, 4 milyon Euro’ya çıktı

Fenerbahçe, sağ kanat transferi için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini sonlandıran Tete'den vazgeçmiyor… Tatilini Bodrum'da geçiren 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajerinin dün İstanbul'a gelmesi transfer ateşini alevlendirdi. Sambacı, 6 milyon Euro maaş isteğinden pazarlıklar sonucu 5 milyon Euro'ya düştü. Fenerbahçe ise ilk teklifi olan 3 milyon Euro'yu 4'e çıkartarak ciddi bir adım attı. Maaş konusunda orta yolun bulunması halinde imzalar atılacak. Geçen sezon ara transferde Leicester City'de kiralık forma giyen Tete, 13 lig maçında 737 dakika oynayıp 1 gol atmıştı.

'TEKLİFLER' KAFA KARIŞTIRDI!
FENERBAHÇE'NIN anlaşmaya vardığı ancak Fransız kulübünü ikna edemediği transfer için Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan açıklama geldi. "Cengiz hâlâ bizimle. Bir transfer anlaşması olmak üzereydi fakat bazı nedenlerden dolayı henüz gerçekleşmedi. Hangi takımla anlaşabiliriz diye bakıyoruz. Bir takımla anlaşma yakın değil ama Cengiz için Türkiye'den teklifler var" dedi. Çoğul ifade kullanması son günlerde dillenen G.Saray iddialarını da doğrular gibiydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberleri: Gergin başlayan maçta Beşiktaş rahat kazandı! İşte Konferans Ligi'ndeki yeni rakibimiz...
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY'den özel proje: Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşti!
SON DAKİKA | İstanbul’da flaş terör operasyonu: Hedeflerinde AVM ve ormanlar vardı! 11 gözaltı
Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
ARKADAŞINA GÖNDER
Tete bitti bitiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA