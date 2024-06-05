Tutunacak dalım kalmadı

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, dün yaptığı basın toplantısı ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Aylar önce ayrılık kararı aldığını ve bunun altında da 'G.Saray siyaseti'
olduğunu belirten Erden Timur, şampiyonluk yolunda takıma zarar vermemek için beklediğini de vurguladı.
YAPILANLAR RAKİPTEN GELMEDİ!
Zaman zaman duygulanan Erden Timur şunları söyledi: "Son 13-14 aydır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan haksız, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka sebep yok. Bu yapılanlar dışarıdan, rakipten değil.
NE ARSIZLIĞIM NE HIRSIZLIĞIM KALDI
İnsanın onuruna, hayatına, çoluğunun çocuğunun rızkına, iş hayatına yapılan iftira katlanılabilir değil. Dışarıdan yapılınca her şeye tamam. İçeriden olunca çaresi olmuyor. İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum.
Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz kaldı. Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok."
MAURO İCARDI TAKIMDAN AYRILMAZ
"Mauro
Icardi çok özel bir insan. Ben onunla hiçbir şey konuşmadım ama insanın duygusundan anlar. Benim hep arkamda duran çok az sayıdaki insandan biriydi.
Ayrılacağını düşünmüyorum. Ama önemli rakamlı bir teklif gelirse bilemem. Erden'i seviyoruz, arkasındayız. Mauro'dan başka bu konuda öyle bir şey falan yok. Herkes işin civası."
F.BAHÇE'NİN SALDIRILARININ AYRILIKTA ZERRE ETKİSİ YOK
"
Fenerbahçe tarafından yapılan saldırıların ayrılmama zerre etkisi olmadı. Ticaret Bakanlığı tarafından 8.5 ay incelendi şirketim. Neler neler oldu."
ÖZBEK SORUSUNA YANIT: HATIRLAYAMADIM!
Erden
Timur'a "Yönetimde kırgın olduğunuz biri var mı? Dursun Başkan yanınızda olmadı mı?" sorusu yöneltilirken cevabı ise ilginç oldu: "İlk sorunuzu hatırlayamadım. Aslında hatırladım da hatırlayamadım diyorum sen de bir jest yap bana bari…
Keşke unutsaydım bu soruyu. Kendi nezdinde çaba gösterenler vardı yönetimimizde diyebilirim. Unutkanım. En büyük yanlışı yapan insanı bile unutuyorsun."
2024'TE ADAY DEĞİLİM 'SEN BAŞKAN OLACAKSIN' DEDI
"Dursun
Başkan bana hep '2024'te aday olmayacağım, başkan sen olacaksın' dedi! Gelecekte başkan olmayı bilemem. İster misiniz sorusuna şöyle diyorum...
Her Galatasaray taraftarı bunu ister. Gün oraya getirecekse yaparız. Reddettiğim bir şey değil."
BENİ LİME LİME EDERLERDİ
TARAFTARIN
sevgisi olmasa lime lime edilmiştim. Sürekli kan kustum kızılcık şerbeti içtim
.
DİVAN
Kurulu'nda konuşulanlara alınmışım, ağlamışım... Yok öyle bir şey. Ben nazlı gelin miyim?
1 YILDIR
altyapıya yönetici atanmadı, işe başlayamadı.
80 MİLYAR
TL'lik şirketim var, bana komisyoncu diyorlar.
OYUNCULARIMIZI
en çok motive eden şey, emeklerine leke sürülmesiydi. (Ali Koç'un 'gerçek şampiyon F.Bahçe' konuşmasına yanıt)
Bizim şampiyonluğumuz, anamızın ak sütü gibi helaldir.
MOURINHO
çok önemli, çok değerli bir hoca. Türkiye'ye gelmesi de önemli. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi katkımız var.
BU
sene 2 tane 11'e, bir oyuncu gitmesi durumunda 1 tane daha, yedeğe 3-4 oyuncu alınacak. İskeletimiz sağlam. Son ana kadar transfer çalışmaları için her şeyi yaptık. Listeler hazır.
"BEN
o işten nemalanan, o dedikleri kişiysem bırakmamam lazım. O iğrenç insansam, herkes kalmamı istiyor, ne güzel ortam hazır.
Suyun başındayım niye gideyim?"
İCARDİ'DEN MESAJ
MAURO
İcardi, Erden Timur'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile veda etti. Birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Arjantinli forvet, not olarak da şu ifadeleri kullandı: "Asla yalnız olmadın. Her savaşta senin yanındaydım, her şeye ve herkese karşı omuz omuza savaştık. Fırtınalara birlikte göğüs gerdik, ne kadar güçlü olursa olsun. Ve her zaman galip çıktık.
B ugün uğruna hayatını verdiğin kulübe elveda diyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Ama bitti diye ağlama, gülümse çünkü eminim ki bir gün, her zamankinden daha güçlü geri döneceksin. Seni çok seviyorum Erden Timur. Her şey için sonsuz teşekkürler."