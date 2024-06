Tutunacak dalım kalmadı

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, dün yaptığı basın toplantısı ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Aylar önce ayrılık kararı aldığını ve bunun altında daolduğunu belirtenZaman zaman duygulanan Erden Timur şunları söyledi: "Son 13-14 aydır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan haksız, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka sebep yok. Bu yapılanlar dışarıdan, rakipten değil.İnsanın onuruna, hayatına, çoluğunun çocuğunun rızkına, iş hayatına yapılan iftira katlanılabilir değil. Dışarıdan yapılınca her şeye tamam. İçeriden olunca çaresi olmuyor.Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın."MauroIcardi çok özel bir insan. Ben onunla hiçbir şey konuşmadım ama insanın duygusundan anlar.Ayrılacağını düşünmüyorum. Ama önemli rakamlı bir teklif gelirse bilemem. Erden'i seviyoruz, arkasındayız.Fenerbahçe tarafından yapılan saldırıların ayrılmama zerre etkisi olmadı. Ticaret Bakanlığı tarafından 8.5 ay incelendi şirketim. Neler neler oldu."Timur'a "Yönetimde kırgın olduğunuz biri var mı? Dursun Başkan yanınızda olmadı mı?" sorusu yöneltilirken cevabı ise ilginç oldu: "İlk sorunuzu hatırlayamadım.Keşke unutsaydım bu soruyu. Kendi nezdinde çaba gösterenler vardı yönetimimizde diyebilirim. Unutkanım. En büyük yanlışı yapan insanı bile unutuyorsun."Başkan bana hep '2024'te aday olmayacağım, başkan sen olacaksın' dedi!Her Galatasaray taraftarı bunu ister. Gün oraya getirecekse yaparız. Reddettiğim bir şey değil."sevgisi olmasa lime lime edilmiştim.Kurulu'nda konuşulanlara alınmışım, ağlamışım...altyapıya yönetici atanmadı, işe başlayamadı.TL'lik şirketim var, bana komisyoncu diyorlar.en çok motive eden şey, emeklerine leke sürülmesiydi.Bizim şampiyonluğumuz, anamızın ak sütü gibi helaldir.çok önemli, çok değerli bir hoca. Türkiye'ye gelmesi de önemli.sene 2 tane 11'e, bir oyuncu gitmesi durumunda 1 tane daha, yedeğe 3-4 oyuncu alınacak. İskeletimiz sağlam.o işten nemalanan, o dedikleri kişiysem bırakmamam lazım.Suyun başındayım niye gideyim?"İcardi, Erden Timur'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile veda etti. Birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Arjantinli forvet, not olarak da şu ifadeleri kullandı: "Asla yalnız olmadın. Her savaşta senin yanındaydım, her şeye ve herkese karşı omuz omuza savaştık.B ugün uğruna hayatını verdiğin kulübe elveda diyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Ama bitti diye ağlama, gülümse çünkü eminim ki bir gün, her zamankinden daha güçlü geri döneceksin. Seni çok seviyorum Erden Timur. Her şey için sonsuz teşekkürler."