Uğur ‘Emre’ amade

Sivasspor’la 30 yaşındaki tecrübeli sol bek için anlaşan G.Saray, bu transferde Emre Taşdemir’i takasta kullanacak. Ayrıca 600 bin Euro (12 milyon TL) bonservis bedeli ödemesi yapacak
Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi dün mutlu sonla bitti. Savunmanın soluna yerlialternatif arayan sarıkırmızılıkulüp, Uğur Çiftçiiçin Sivasspor kulübünüsonunda ikna etti. 30 yaşındaki oyuncuya karşılık bu transferde Emre Taşdemir takas olarak verilecek ve ayrıca 600 bin Euro (12 milyon TL) bonservis parası ödenecek. Yiğidolar'ın kiralamak istediğiYusuf Demir için isekarar gurbetçi yıldız adayınabırakıldı. Çiftçi'ningelişiyle Patrick VanAanholt'un ayrılığı kesinlikkazandı. Yönetim, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hollandalı sol bekin, sezon sonuna kadar geçerli alacaklarını (975 bin Euro) ödemeyi kabul etti. Kasımpaşa ile temas halindeolan Van Aanholt'tan ayrılığasıcak bakması isteniyor.