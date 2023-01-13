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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Uğur ‘Emre’ amade

MEHMET ÖZCAN
Uğur ‘Emre’ amade

Sivasspor’la 30 yaşındaki tecrübeli sol bek için anlaşan G.Saray, bu transferde Emre Taşdemir’i takasta kullanacak. Ayrıca 600 bin Euro (12 milyon TL) bonservis bedeli ödemesi yapacak

Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi dün mutlu sonla bitti. Savunmanın soluna yerli alternatif arayan sarıkırmızılı kulüp, Uğur Çiftçi için Sivasspor kulübünü sonunda ikna etti. 30 yaşındaki oyuncuya karşılık bu transferde Emre Taşdemir takas olarak verilecek ve ayrıca 600 bin Euro (12 milyon TL) bonservis parası ödenecek. Yiğidolar'ın kiralamak istediği Yusuf Demir için ise karar gurbetçi yıldız adayına bırakıldı. Çiftçi'nin gelişiyle Patrick Van Aanholt'un ayrılığı kesinlik kazandı. Yönetim, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hollandalı sol bekin, sezon sonuna kadar geçerli alacaklarını (975 bin Euro) ödemeyi kabul etti. Kasımpaşa ile temas halinde olan Van Aanholt'tan ayrılığa sıcak bakması isteniyor.

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Uğur ‘Emre’ amade
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