Uğur ‘Emre’ amade

Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi dün mutlu sonla bitti.30 yaşındaki oyuncuya karşılık bu transferde Emre Taşdemir takas olarak verilecek ve ayrıca 600 bin Euro (12 milyon TL) bonservis parası ödenecek.Yönetim, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hollandalı sol bekin, sezon sonuna kadar geçerli alacaklarını (975 bin Euro) ödemeyi kabul etti.