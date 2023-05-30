Wanda Nara: Bırakın İcardi Avrupa’da kalsın

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi. Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara,"San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacıyanıtını verdi. Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı:Bilindiği üzere Arjantin basını, İcardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti. Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.