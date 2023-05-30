Wanda Nara: Bırakın İcardi Avrupa’da kalsın

Tangocu forvetin eşi ve menajerinin, ülkesindeki bir yemek programında İcardi’nin dönmesini isteyen Arjantinli taraftara verdiği cevap gündeme oturdu
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi. Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzotaraftarı bir yarışmacıile ilginç bir diyalogyaşadı. "San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacı "Dahada iyi olabiliriz. Bir forveteihtiyacımız var.Belki İcardi'yi getiririz" yanıtını verdi. Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı: "Belki sizin için bir şeylerayarlayabilirim, bilmiyorumbiraz karışıkbir konu. Bırakın İcardi,Avrupa'da kalsın." Bilindiği üzere Arjantin basını, İcardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti. Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.