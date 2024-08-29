Yanlış teşhis yanlış tedavi

BURUK'UN YÜKÜ ARTTI
Şampiyonlukla sonuçlanan son iki sezonda futboldan sorumlu olan yönetici Erden Timur'un boşluğu dolmadı.
Timur sonrası yabancı oyuncular arıza çıkarmaya başladı, teknik direktör Okan Buruk'un saha dışında yükü arttı.
TRANSFERLER GECİKTİ
Yönetim 'Transferler kampa yetişecek'
sözünü tutmadı. Kopenhag ve Sparta Prag
maçlarında görülen fiziksel eksikliğe uygun
takviyeler yapılmadı,
Young Boys iki maçta 12 km. fazla
koşarak G.Saray'ı eledi.
FORMA ADALETi SAĞLANAMADI
Okan Buruk forma adaletini sağlayamadı ve başta Zaha olmak üzere birçok yıldız oyuncu kaybedildi.
Buruk'un, Young Boys rövanşında sağ bekteki Barış Alper ve çift forvet tercihi,
rakibi doğru analiz edemediğinin özetiydi.
MUSLERA SORUMSUZCA DAVRANDI
Muslera İsviçre'deki ilk maçta yediği hatalı gollere rövanşta sorumsuzca gördüğü kırmızı kartı ekledi.
Tek başına Young Boys 11'inden
daha çok kazanan İcardi, yenen gol öncesi kaçırdığı pozisyonla hayal kırıklığı yarattı.
BİLET OLAYLARI...
Rekor oyla seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimi, takımı toparlamak için zorlu bir süreç bekliyor. Karaborsa bilet tartışmaları da camiayı oldukça huzursuz etti.
İCARDİ'DEN DESTEK MESAJI
İcardi, Devler Ligi'ne vedanın ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Şampiyonlar Ligi dışında kalmanın buruk tadını yaşıyoruz ancak bu sezon önümüzde uzun ve çok hedefli bir yol olduğunun farkındayız.''
ARJANTIN'LI İLE EŞİTLER!
G.SARAY'I Şampiyonlar Ligi'nin dışına atan Young Boys, aynı zamanda başarının parada değil sahada kazanılacağını da gösterdi. İsviçre ekibinin oyunculara ödediği maaş bütçesi toplam 13 milyon Euro civarında. Sarı-kırmızılı kulüp ise sadece Mauro İcardi'ye yıllık 10 milyon Euro maaş ödüyor.
4 MAÇ CEZA BEKLENİYOR
88. dakikada yediği golden sonra rakibine çelme takan ve kırmızı kart gören Muslera'ya 4 maç ceza gelmesi bekleniyor. Uruguaylı kaleci, Avrupa Ligi'ndeki 4 müsabakada takımını yalnız bırakma tehlikesi ile karşı karşıya.
DEVLER LİGİ TÜRKİYE'SİZ
F.Bahçe'nin ardından G.Saray'ın da erken vedasının ardından 33 yıllık organizasyon tarihinde 4. kez yokuz!
Ş
ampiyonlar Ligi'ne kalmak için 3 ön eleme oynaması gereken Süper Lig ikincisi Fenerbahçe
3. turda, tek eleme oynayan geçen sezonun şampiyonu Galatasaray
ise play-off'ta Avrupa'nın en büyük organizasyonuna veda etti. İki takımımız da mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Böylece 33. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü defa bir Türk takımı yer almayacak. Daha önce 1992- 93, 1995-96 ve 2022-23
sezonlarında da Türk futbolseverler bu dev mücadeleye hasret kalmışlardı. Hedef Beşiktaş'ın da bugün oynanacak rövanşı geçmesi ve 3 takımımızla mücadele edeceğimiz Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırmak.
YÖNETİCI ALİ YÜCE İSTİFA ETTİ
G.SARAY'DA 25 Mayıs'ta rekor oyla (3 bin 343) seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ilk firesini verdi. Ali Yüce, görevinden istifa ederken dilekçesini kulübe sundu. Yüce, Young Boys maçından önce bilet konusuyla ilgili yapılan açıklamaya kendisinden izinsiz imzasının koyulması nedeniyle bu kararı alırken geri adım atmadı.
Başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'nun da
yönetimde devam etmeyi düşünmediği ifade edildi.
5 FİNAL 5 FİNAL YENİLGİ
Rakipler 12-Galatasaray 1
TEKNİK direktör Okan Buruk son bir senede hedef maçlara çözüm bulamadı. Geçen sezon Kopenhag ve Sparta Prag
karşısında çaresiz kalan sarı-kırmızılı takım, artık derbilerde istediğini alamıyor. Young Boys rövanşı, zincirin son halkası oldu. Oynanan son 5 büyük ve kritik maçta
Galatasaray sadece bir gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.