Yanlış teşhis yanlış tedavi

Şampiyonlukla sonuçlanan son iki sezondaTimur sonrası yabancı oyuncular arıza çıkarmaya başladı, teknik direktör Okan Buruk'un saha dışında yükü arttı.Yönetimsözünü tutmadı. Kopenhag ve Sparta Pragmaçlarında görülen fiziksel eksikliğe uyguntakviyeler yapılmadı,Young Boys iki maçta 12 km. fazlakoşarak G.Saray'ı eledi.Okan Buruk forma adaletini sağlayamadı veBuruk'un, Young Boys rövanşındarakibi doğru analiz edemediğinin özetiydi.Muslera İsviçre'dekiTek başına Young Boys 11'indendaha çok kazananRekor oyla seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimi, takımı toparlamak için zorlu bir süreç bekliyor.İcardi, Devler Ligi'ne vedanın ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:G.SARAY'I Şampiyonlar Ligi'nin dışına atan Young Boys, aynı zamanda başarının parada değil sahada kazanılacağını da gösterdi. İsviçre ekibinin oyunculara ödediği maaş bütçesi toplam 13 milyon Euro civarında. Sarı-kırmızılı kulüp ise sadece Mauro İcardi'ye yıllık 10 milyon Euro maaş ödüyor.88. dakikada yediği golden sonra rakibine çelme takan ve kırmızı kart gören Muslera'ya 4 maç ceza gelmesi bekleniyor. Uruguaylı kaleci, Avrupa Ligi'ndeki 4 müsabakada takımını yalnız bırakma tehlikesi ile karşı karşıya.F.Bahçe'nin ardından G.Saray'ın da erken vedasının ardından 33 yıllık organizasyon tarihinde 4. kez yokuz!ampiyonlar Ligi'ne kalmak için 3 ön eleme oynaması gereken3. turda, tek eleme oynayanise play-off'ta Avrupa'nın en büyük organizasyonuna veda etti. İki takımımız da mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Böylece 33. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü defa bir Türk takımı yer almayacak.sezonlarında da Türk futbolseverler bu dev mücadeleye hasret kalmışlardı. Hedef Beşiktaş'ın da bugün oynanacak rövanşı geçmesi ve 3 takımımızla mücadele edeceğimiz Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırmak.G.SARAY'DA 25 Mayıs'ta rekor oyla (3 bin 343) seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ilk firesini verdi. Ali Yüce, görevinden istifa ederken dilekçesini kulübe sundu.Başkan yardımcısıyönetimde devam etmeyi düşünmediği ifade edildi.TEKNİK direktör Okan Buruk son bir senede hedef maçlara çözüm bulamadı.karşısında çaresiz kalan sarı-kırmızılı takım, artık derbilerde istediğini alamıyor. Young Boys rövanşı, zincirin son halkası oldu.Galatasaray sadece bir gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.