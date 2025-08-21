Yönetime 3 kritik mesaj

HAZİRAN ayında Sane'yi getiren, ardından ise Osimhen'in bonservisini alan Galatasaray, Süper Ligi'in başlamasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen henüz başka takviyeler yapamadı. Muslera'nın boşluğunu dolduramayan ve kaleci arayışlarını sürdüren sarıkırmızılılar, savunma ihtiyacını da karşılayamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün TV 100'e konuşurken yönetime de 3 kritik mesaj verdi. İşte tecrübeli hocanın şifreleri;

1- BURUK, "Bizim için hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye şampiyonluğu çok önemli. Avrupa'da oynarken ligi yok sayamayız. Geçen yıl rotasyon yapamamıştık. Ancak bu sene kadromuzu genişletmeliyiz" diyerek her iki kulvar için oyuncu kadrosunun yetersiz olduğunu belirtti.



2- "KALECİ için Antwerp'li Senne Lammens de listede. 6-7 kişilik listemiz var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz. Hem kalede hem de savunma için gelecek oyuncuların uyum sürecini de düşünürsek, Devler Ligi'ne hazır girmeliyiz" ifadesini kullandı. Transferlerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı.



3- "ORTA sahadaki derinlik önemli. Şu anda beş tane oyuncumuz var. Orta alan konusunda da bir karar verebiliriz. Geçen sene santrfor almayı düşünmüyorduk ama Osimhen çıktı ve aldık" sözleriyle orta alana da oyuncu istediğinin mesajını verdi.