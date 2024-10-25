Yunus değil tam bir pirana!

Galatasaray'da sezonun sürprizi Yunus Akgün oldu.Kerem Aktürkoğlu'nun son gün ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Yunus Akgün performansı ile de takımı ayakta tutan oyuncuların ilk sırasına yükseldi. Gollerine Elfsborg maçında devam eden Yunus, Florya'da Adana Demirspor günlerine döndü. Oynadıkça öz güveni yerine gelen ve Montella'dan sonra Okan Buruk'la da özel bir bağ kuran Yunus'u yönetim ödüllendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, kısa süre içerisinde 24 yaşındaki milli oyuncunun 17 milyon TL olan ücretine yüzde yüzün üzerinde zam yapacak.Avrupa'da Elfsborg'u 4-3 yenen Galatasaray dün Florya'da toplandı ve rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olduğu oyuncularını bir gün izinle ödüllendirdi. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına cumartesi akşamı başlayacak.