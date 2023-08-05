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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Zaniolo yetişiyor

Zaniolo yetişiyor
Zalgiris rövanşında kasığındaki ağrılar nedeniyle oynamayan Nicolo Zaniolo, salı günkü Olimpija Ljubljana karşılaşmasına yetişecek. Takımla çalışmalara başlayan Lucas Torreira da kadroda olacak. Bu arada Galatasaray, UEFA listesinde Batuhan Şen, Emre Kılınç ve Yusuf Demir'in yerlerine Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro İcardi'yi ekledi. Morutan listeye alınmazken TFF'de lisansı dün çıktığı için kadroya yazılamayan Kerem Demirbay ise ilk Olimpija mücadelesinden 1 gün önce listeye eklenecek. Bu arada maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği açıklandı.

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Zaniolo yetişiyor
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