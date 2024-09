Zirvedeyiz bi’Kerem

A Milli Takım'a G.Saray futbolcusu olarak davet edilen ancak Galler maçı öncesi kamptan ayrılıp Portekiz ekibi Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'yı yıkan isim oldu. Dakikalar 1:18'i gösterdiğinde topu ağlara gönderip, A Milli Takım'ın tarihinde İzlanda'ya ve Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü attı. 52 ve 88'de hat-trick'ini tamamladı.Kerem, 3 gollü şovu sonrası sözlerine taraftara teşekkür ederek başladı. "Milli takımımıza yakışır bir atmosfer vardı. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. A Ligi'ne çıkmak, 2026 ve 2032'de iyi yerlerde olmak istiyoruz" diyen futbolcu, ortaya koyduğu başarı için şu yorumu yaptı: "Sayılmayan golüm var ama yine de hat-trick'i yaptım. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önemli olan galibiyet." Kerem daha gitmeden Galatasaray taraftarları tarafından özlendiği sorusuna ise "Sevenlerim de benimle gelecek, o yüzden ayrılık olarak görmüyorum bunu" yanıtını verdi. Gollerini de kamp öncesi G.Saray idmanını ziyaret eden özel çocuk Abdülkadir'e hediye etti.TÜRK futbolunun genç yeteneği Arda Güler, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Kerem ağabeye asist yaptığım için çok mutluyum. İnanılmaz oynadı gerçekten. Bizi çok mutlu etti. Soyunma odasında çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamadık ama geçen maçtan hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi oynadık. Halkımıza armağan olsun bu galibiyet."Teknik direktör Montella, Galler maçında santrforda Barış Alper Yılmaz'ı kullanmış, forvetsiz oyun büyük eleştiri almıştı. İtalyan hoca, İzlanda karşısında sistemini değiştirdi. 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkarken ileri uçta Umut Nayir'i görevlendirdi. Umut, Kerem'in ilk golünde asisti yapan isim oldu.İzlanda karşısında 0.35 beklenen gol değerinden (xG) üç gol çıkaran Kerem Aktürkoğlu (+2.65), Uluslar Ligi tarihinde Cristiano Ronaldo'nun (+2.66 vs İsviçre) ardından bir maçta en büyük pozitif farkı yakalayan oyuncu oldu.İzlanda karşısına 0-0 biten Galler maçının 11'inden ikisi zorunlu olmak üzere tam 6 değişiklikle çıktı.yanı sıra Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Zeki Çelik bu maçta başlangıçta yer almayanlar oldu. Montella, 11'inde Umut Nayir, Merih, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı'ya şans verdi.Benfica'nın yeni yıldızı Kerem golleriyle Portekiz'de manşetlerdeydi. Record, "Türkiye'nin İzlanda galibiyetinde Aktürkoğlu hat-trick yaptı" derken A Bola, "Aktürkoğlu hattrick yapıyor, alev alev yanıyor" yorumunu yaptı.İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü tribünde de kutlandı. Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen dolduran İzmirli futbolseverler, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı.Tribünler Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı da unutmadı. "Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" ve "Çocuğa uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahüratlar yapıldı.