10 numaraya Savarino hamlesi

TRABZONSPOR, transferde bu kez rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Brezilya'da Botafogo forması giyen Venezuelalı 10 numara Jefferson Savarino için resmi adımlar atıldı. Teknik ekibin özellikle hücum hattına yaratıcı bir oyuncu isteği üzerine harekete geçen Trabzonspor, 28 yaşındaki futbolcu için cazip bir teklif sundu. Deneyimli oyuncunun da kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Hızı, teknik kapasitesi ve gol katkısıyla dikkat çeken Venezuelalı yıldız için rakamların 7 milyon Euro seviyelerinde olduğu iddia edildi.