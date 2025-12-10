11 dakikada tükendi!

Ligde zirvenin 2 puan gerisinde olan Trabzonspor'un pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının biletleri dün satışa sunuldu. Şampiyonluk yolunda en kritik dönemeçlerden biri olarak görülen mücadelenin biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerde gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturan bordo-mavili futbolseverler, 11 dakika içinde 9 bin TL ile 500 TL arasındaki biletleri tüketti. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçi taraftarların ilgisi dikkat çekti. Almanya'nın Hamburg kentinden dev maçı izlemeye gelen Hüseyin Yılmaz, "Bu sezon ilk kez geldik. Özellikle bu maç için geldik. Geçen haftaki maçtan korkuyordum. Göztepe maçındaki futbolu gördükten sonra artık daha rahatım" dedi. Bu sezon ilk kez tam kapasite dolu tribünlere oynayacak olan Trabzonspor, eksik kadrosuyla çıkacağı karşılaşmada taraftar desteği ile kazanmak istiyor.