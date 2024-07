6 oyuncu gelecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferler ve ayrılacak oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a telefonla bağlanan Başkan Doğan şu ifadeleri kullandı:Muhammed Cham için kulübünün ona benzer bir bonservis beklentisi var.""Temaslarımız hâlâ yoğun.Bunun dışında üç oyuncu ile son aşamadayız. EURO 2024, transfer sürecini etkiledi. B planı, C planı hazır. Taraftarlarımız rahat olsun.Abdullah Avcı ile her gün görüşüyoruz. Onun da planlamasında aksilik yok. Üç stoper ile görüşüyoruz, seçeneklerimiz hazır. Bir santrfor alacağız ama iki de olabilir. 5-6 oyuncu daha alacağız. Bunların hepsi direkt oynayabilecek oyuncular olacak. Ayrıca Meunier'nin ayrılığı sonrası scout ekibimizin listesindeki sağ bekler ile de temaslara başladık. Ayrılacak oyuncularımız olacak.Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında da bilgi veren Başkan Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır'ın Avrupa hayali var, biz de saygı duyuyoruz.Ancak bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Bir teklif gelirse, Uğurcan'ın da talebi olursa konuşacağız" diye konuştu. 28 yaşındaki file bekçisinin bordo-mavili kulüple Haziran 2027'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Uğurcan, Trabzonspor'da 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası kazandı.TRABZONSPOR'UN Ağustos 2022'de 600 bin Euro bedelle Fas'ın FUS Rabat ekibinden kadrosuna kattığı Lahtimi ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili forma ile 10 resmi maça çıkarken gol ve asist katkısı verememişti...Katkıları önemliydigeçen sezon takıma katıldıktan sonra önemli katkılar yapan bir oyuncu. Oynadığı her maçta gerek savunmada gerekse hücumda bir sağ kenar oyuncusunun yapması gerekli olan her şeyi yaptığını düşünüyorum.Böylesi takıma katkı yapan bir ismin şu an mukavelesini feshetmesiyle ilgili oluşan durum öyledir ki Trabzonspor için büyük bir şok oldu. Şu an iki tarafın yaptığı anlaşma maddelerinin ne olduğu konusunda fikir sahibi değiliz.Bütün bunları zaman gösterecektir. Ama bir başka gerçek var ki sezon başlarken böylesi bir olayın ortaya çıkması Trabzonspor açısından büyük dezavantajı da beraberinde getirmiştir.