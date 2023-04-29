Adım adım hedefe

Trabzonspor'un gelecek sezon için maaş bütçesini 41 milyon Euro'dan 25 milyon Euro'ya çekme kararı almasından sonra ayrılık süreci devam ediyor. İlk olarakvegitmiş, ardından da, Brezilya'ya transfer olmuştu. Son olaraksözleşmesi feshedildi ve takımın maaş yükü 31 milyon Euro seviyelerine geriledi.Bu kapsamda sözleşmesi bitecek olanile kiralık anlaşması sona erecekda yönetimin elini rahatlatacak. Bu 4 oyuncunun da ayrılması durumunda bütçe 25 milyon Euro'ya düşecek. Bu isimlereteklif gelirsede eklenebileceği belirtildi.Geçtiğimiz hafta cezalı olduğu için Sivasspor'a karşı oynayamayan Bakasetas, Konya'da yeniden formasına kavuşuyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncusuyla zorlu maç öncesi özel olarak görüşerek hücum hattında daha çok sorumluluk almasını ve arkadaşlarına gol yollarında yardımcı olmasını istediği öğrenildi.Trabzonspor'un genç futbolcusu Naci Ünüvar sakatlandı. Antrenmanda ağrı hisseden 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun MR görüntülemesinde, sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Naci'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.LİGDE son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan, deplasmanda ise son 8 maçını kazanamayan Trabzonspor, Konya'dan üç puanla dönerek üzerindeki karabulutları dağıtmak istiyor. Bu sezon hedeflerinden kopan Karadeniz ekibi, kalan 7 haftada iyi sonuçlar alıp çok üzdüğü taraftarlarına gelecek adına umut vermeyi hedefliyor.