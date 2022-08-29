Ahmet Ağaoğlu'ndan Fırtına mevsimi açıklaması! "Hiç şüpheniz olmasın ki..."

"BİRLİKTE HAREKET EDEREK BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ"

Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili takımın şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun unutulmaz anlarla dolu ve güzel hikayelerle hatırlanacak şekilde geride kaldığını ifade etti. Şampiyonluk coşkusunun dünyanın dört bir köşesinde hissettirildiğini belirten Ağaoğlu, "Tarihimizin, doğamızın ve karakterimizin her zerresini, kültürümüzün tüm zenginliklerini bu şampiyonlukla birlikte bir kez daha herkese gösterdik. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni başarılar ve yeni mutluluklar var. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da birlikte hareket ederek hedeflediğimiz tüm başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.