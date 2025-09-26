Avrupa’nın gözü Pina’nın üzerinde

Trabzonspor'un sezon başında Estoril Kulübü'nden 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı sağ bek Wagner Pina, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Piyasa değerini de 5 milyon Euro'ya kadar yükselten 22 yaşındaki yetenek, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Oyuncuyu önümüzdeki maçlarda çok sayıda scout ekibinin izlemesi bekleniyor. Pina, şu ana kadar Trabzonspor'da hem ikili mücadele kazanma hem de top kazanma istatistiklerinde üst sırada yer alıyor.

OULAİ: CESUR BİR OYUNCUYUM

Bordo-mavililerın sezon başında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Önceki kulübü Bastia'da oynarken aldığı 4 maçlık cezayı Trabzonspor'da çeken genç yetenek ilk maçına çıkmak için gün sayıyor. Fildişi Sahilli orta saha, "Oyun tarzıma bakacak olursak; ben ritmi olan, risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum" dedi. Trabzonspor'da kupalar kazanmak istediğini söyleyen 19 yaşındaki oyuncu, "Buraya gelmekteki amacım kulübü yukarılara taşıyabilmek ve tabi ki de kupalar kazanmak" ifadelerini kullandı.