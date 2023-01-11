Bakasetas’a İspanya’dan talip çıktı

İspanyol basınından Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas için flaş bir iddia geldi. Valencia Kulübü, 29 yaşındaki on numarayı kadrosuna katmak istiyor. Relevo sitesinde yer alan habere göre; Valencia, Ajax'ta forma giyen Grillitsch için transfer teklifinde bulundu ancak reddedildi. Bunun üzerine rota Bakasetas'a döndü. Şimdi gözler, Trabzonspor'un vereceği cevaba çevrildi. Sporting'in de peşinde olduğu başarılı futbolcunun sözleşmesinde 12 milyon Euro serbest kalma maddesi var.Trabzonspor, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak formasını giyen Jean Kouassi ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, eski kulübü Wuhan Zall ile anlaştı. Bordomavililerin, herhangi bir bedel ödemeden kadrosuna kattığı Kouassi'nin bu sezonki alacağı olan 1 milyon Euro garanti ücret ve 400 bin Euro'luk imza parasını ödememek şartıyla mukaveleyi feshettiği bildirildi. Karagümrük'ten de bu transfer için izin alındığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu bu sezon Karagümrük'te 13 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.