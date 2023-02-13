Boş koltuk kalmayacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off'unda 16 Şubat'ta Basel ile oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını dün bir kez daha açıklarken, taraftarlar da harekete geçtiSosyal medyada organize olan taraftarlar, satışa çıkacak biletleri tüketerek afet bölgesine yapılacak her yardım için seferber olacaklarını açıkladı. Perşembe günü 40 bin kişilik statta depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.BASEL maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, deprem nedeniyle moralleri bozuk olan oyuncularını motive etmeye çalışıyor. 'Konsantrasyon' uyarısı yapan tecrübeli çalıştırıcının "Kolay olmadığını biliyorum. Ancak kendinizi sahaya verin" dediği öğrenildi