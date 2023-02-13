Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Boş koltuk kalmayacak
Giriş Tarihi: 13.2.2023

Boş koltuk kalmayacak

Boş koltuk kalmayacak

Trabzonsporlu taraftarlar, 16 Şubat’taki Basel maçında stadı depremzedeler için dolduracak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off'unda 16 Şubat'ta Basel ile oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını dün bir kez daha açıklarken, taraftarlar da harekete geçti. Bir kereye mahsus olarak kombinelerin geçerli olmayacağı karşılaşmada Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin tribünlerini doldurmayı hedefleyen bordo-mavililer, boş koltuk bırakmayacak. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, satışa çıkacak biletleri tüketerek afet bölgesine yapılacak her yardım için seferber olacaklarını açıkladı. Perşembe günü 40 bin kişilik statta depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

AVCI'DAN TAKIMA UYARI
BASEL maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, deprem nedeniyle moralleri bozuk olan oyuncularını motive etmeye çalışıyor. 'Konsantrasyon' uyarısı yapan tecrübeli çalıştırıcının "Kolay olmadığını biliyorum. Ancak kendinizi sahaya verin" dediği öğrenildi

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt verdi! İşte o tarih;
Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar’dan afetzedelere 1000 konut
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Boş koltuk kalmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA