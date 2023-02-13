Boş koltuk kalmayacak

Trabzonsporlu taraftarlar, 16 Şubat’taki Basel maçında stadı depremzedeler için dolduracak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off'unda 16 Şubat'ta Basel ile oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını dün bir kez daha açıklarken, taraftarlar da harekete geçti.Bir kereye mahsus olarak kombineleringeçerli olmayacağı karşılaşmada ŞenolGüneş Spor Kompleksi'nin tribünlerinidoldurmayı hedefleyen bordo-mavililer,boş koltuk bırakmayacak. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, satışa çıkacak biletleri tüketerek afet bölgesine yapılacak her yardım için seferber olacaklarını açıkladı. Perşembe günü 40 bin kişilik statta depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.
AVCI'DAN TAKIMA UYARI
BASEL maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, deprem nedeniyle moralleri bozuk olan oyuncularını motive etmeye çalışıyor. 'Konsantrasyon' uyarısı yapan tecrübeli çalıştırıcının "Kolay olmadığını biliyorum. Ancak kendinizi sahaya verin" dediği öğrenildi