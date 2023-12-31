Mısırlı oyuncu, yıllık ücret olarak 2.5 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam istedi. Bu talep bordo-mavililer tarafından fazla bulunurken tarafların yeniden bir araya gelebileceği belirtildi
Trabzonspor'un orta saha transfer için gündemindeki isimlerden birisi olan Mohamed Elneny ile ilk temas sağlandı. Oyuncunun menajeriyle görüşen yöneticiler, maaş beklentisini sordu. Sezon sonunda sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Arsenal'den çıkışının daha kolay olması beklenen futbolcunun bordo-mavililere sıcak baktığı belirtildi.
ALTERNATİFLERI HAZIR
Ancak Mohamed Elneny'nin şu an kazandığı ücrete yakın bir maaş istediği ve talep ettiği miktarın 2.5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu kaydedildi. Trabzonsporcephesi ise söz konusu rakamı yüksekbuldu. Tarafların yeniden bir araya gelmesibeklenirken alternatif isimlerle de görüşmelerindevam ettiği öğrenildi.
MALMÖ, LARSEN PAZARLIĞINDA Trabzonspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler arasında yer alan Jens Stryger Larsen, kendisiyle ilgilenen Malmö ile pazarlıklarını sürdürüyor. İsveç ekibi, 32 yaşındaki sağ bek ile el sıkışması durumunda bordomavili kulüple masaya oturup anlaşma zemini arayacak.
ONUACHU'NUN MİLLİ ÜZÜNTÜSÜ TRABZONSPOR'UN Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna davet edilmişti. Ancak Afrika Kupası öncesi açıklanan dar kadroda isminin yer almadığını öğrenen Onuachu, büyük üzüntü yaşadı. Bordo-mavililerde Pepe ve Trezeguet kupa için davet alan isimler oldu.