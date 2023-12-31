Trabzonspor'un orta saha transfer için gündemindeki isimlerden birisi olan Mohamed Elneny ile ilk temas sağlandı. Oyuncunun menajeriyle görüşen yöneticiler, maaş beklentisini sordu. Sezon sonunda sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Arsenal'den çıkışının daha kolay olması beklenen futbolcunun bordo-mavililere sıcak baktığı belirtildi.Ancak Mohamed Elneny'nin şu an kazandığı ücrete yakın bir maaş istediği ve talep ettiği miktarın 2.5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu kaydedildi.ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler arasında yer alan Jens Stryger Larsen, kendisiyle ilgilenen Malmö ile pazarlıklarını sürdürüyor. İsveç ekibi, 32 yaşındaki sağ bek ile el sıkışması durumunda bordomavili kulüple masaya oturup anlaşma zemini arayacak.Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna davet edilmişti. Ancak Afrika Kupası öncesi açıklanan dar kadroda isminin yer almadığını öğrenen Onuachu, büyük üzüntü yaşadı. Bordo-mavililerde Pepe ve Trezeguet kupa için davet alan isimler oldu.