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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Elneny ile ilk temas

YUNUS EMRE SEL
Elneny ile ilk temas

Mısırlı oyuncu, yıllık ücret olarak 2.5 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam istedi. Bu talep bordo-mavililer tarafından fazla bulunurken tarafların yeniden bir araya gelebileceği belirtildi

Trabzonspor'un orta saha transfer için gündemindeki isimlerden birisi olan Mohamed Elneny ile ilk temas sağlandı. Oyuncunun menajeriyle görüşen yöneticiler, maaş beklentisini sordu. Sezon sonunda sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Arsenal'den çıkışının daha kolay olması beklenen futbolcunun bordo-mavililere sıcak baktığı belirtildi.

ALTERNATİFLERI HAZIR
Ancak Mohamed Elneny'nin şu an kazandığı ücrete yakın bir maaş istediği ve talep ettiği miktarın 2.5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu kaydedildi. Trabzonspor cephesi ise söz konusu rakamı yüksek buldu. Tarafların yeniden bir araya gelmesi beklenirken alternatif isimlerle de görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

MALMÖ, LARSEN PAZARLIĞINDA
Trabzonspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler arasında yer alan Jens Stryger Larsen, kendisiyle ilgilenen Malmö ile pazarlıklarını sürdürüyor. İsveç ekibi, 32 yaşındaki sağ bek ile el sıkışması durumunda bordomavili kulüple masaya oturup anlaşma zemini arayacak.

ONUACHU'NUN MİLLİ ÜZÜNTÜSÜ
TRABZONSPOR'UN Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna davet edilmişti. Ancak Afrika Kupası öncesi açıklanan dar kadroda isminin yer almadığını öğrenen Onuachu, büyük üzüntü yaşadı. Bordo-mavililerde Pepe ve Trezeguet kupa için davet alan isimler oldu.

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Elneny ile ilk temas
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